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Неожиданный багаж в самолете: полиция искала бомбу, а нашла эротическое устройство

Из-за включенного вибратора в Чехии задержали самолет.

сегодня, 12:12
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Slava Kot

Рейс из Праги в Малагу задержали из-за вибрировавшего в грузовом отсеке подозрительного багажа. На место вызвали саперов и кинологов, однако вместо опасного устройства они обнаружили обычный вибратор пассажирки, случайно включившийся в чемодане.

Неожиданный багаж в самолете: полиция искала бомбу, а нашла эротическое устройство

В Праге задержан самолет из-за вибратора

Курьезный случай произошел 27 февраля около 16:00, когда во время загрузки багажа в самолет службы безопасности заметили чемодан, из которого доносилась подозрительная вибрация. Согласно протоколу, полиция немедленно вызвала саперов и специальное подразделение, чтобы проверить потенциальную угрозу.

На место прибыли взрывотехники и кинологи, а пассажиров попросили оставаться на своих местах. Однако волнение от опасной ситуации быстро исчезло — оказалось, что в чемодане был обычный случайно включившийся вибратор.

"Было обнаружено вибрирующее устройство. Это было эротическое устройство, владелец которого признался. Все мероприятие длилось около 30 минут, и работа аэропорта не была угрозы", — сообщил пресс-секретарь правоохранительных органов Йозеф Урбан.

Из-за инцидента рейс задержали, хотя угрозы безопасности не было. Владелец чемодана, поняв, что произошло, принесла извинения персоналу аэропорта и перенесла устройство в ручную кладь, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

"Рейс в Малагу задержали примерно на 20 минут из-за вибрирующего багажа, который по соображениям безопасности пришлось осмотреть офицеру по взрывоопасным работам", — подтвердила спикер аэропорта Дениса Гейтманкова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда во время полета пассажирского самолета пилота укусил тарантул.

Также "Комментарии" писали о том, как сразу 9 пассажирских самолетов зафиксировали над Украиной во время войны и закрытого воздушного пространства.



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Источник: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/600135-k-letadlu-z-prahy-do-malagy-vyjela-zasahovka-misto-bomby-v-kufru-nasla-jen-vibrator
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