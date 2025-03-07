Неожиданный багаж в самолете: полиция искала бомбу, а нашла эротическое устройство

Рейс из Праги в Малагу задержали из-за вибрировавшего в грузовом отсеке подозрительного багажа. На место вызвали саперов и кинологов, однако вместо опасного устройства они обнаружили обычный вибратор пассажирки, случайно включившийся в чемодане.

В Праге задержан самолет из-за вибратора

Курьезный случай произошел 27 февраля около 16:00, когда во время загрузки багажа в самолет службы безопасности заметили чемодан, из которого доносилась подозрительная вибрация. Согласно протоколу, полиция немедленно вызвала саперов и специальное подразделение, чтобы проверить потенциальную угрозу.

На место прибыли взрывотехники и кинологи, а пассажиров попросили оставаться на своих местах. Однако волнение от опасной ситуации быстро исчезло — оказалось, что в чемодане был обычный случайно включившийся вибратор.

"Было обнаружено вибрирующее устройство. Это было эротическое устройство, владелец которого признался. Все мероприятие длилось около 30 минут, и работа аэропорта не была угрозы", — сообщил пресс-секретарь правоохранительных органов Йозеф Урбан.

Из-за инцидента рейс задержали, хотя угрозы безопасности не было. Владелец чемодана, поняв, что произошло, принесла извинения персоналу аэропорта и перенесла устройство в ручную кладь, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

"Рейс в Малагу задержали примерно на 20 минут из-за вибрирующего багажа, который по соображениям безопасности пришлось осмотреть офицеру по взрывоопасным работам", — подтвердила спикер аэропорта Дениса Гейтманкова.

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