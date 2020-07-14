Необычные места планеты, загадки которых до сих пор не раскрыты

На Земле существует множество удивительных и мистических мест, которые не поддаются никакому объяснению и остаются загадкой до настоящего времени. Именно этим они и привлекают к себе внимание туристов. Издание Fishki поделилось интересной подборкой загадочных мест планеты.

Река Кататумбо

Эта река на севере Южной Америки известна удивительным природным явлением, которое происходит над ее устьем. Это место считается самым грозовым на Земле, потому что молнии там возникают приблизительно 200 раз в год (максимумы приходятся на май и октябрь). Вероятность удара молнии в этом районе — наивысшая в мире: 250 молний на квадратный километр в год.





Башня Гластонбери

В Англии существует мистическое место - башня Гластонбери, о которой ходит множество сказаний и легенд. Одни считают ее порталом в потусторонний мир, другие - сказочным Царством Фей, а третьи уверены, что в этом месте спрятан Святой Грааль. Башня находится на высоте 145 метров над землей, его окружают семь кольцевых выступов, и до сих пор неизвестно, как именно они были образованы.





Острова Гайола

На самом деле Гайола – это даже не один, а два островка, соединенные красивым каменным мостиком, расположены в Неаполитанском заливе. Но об этом месте ходит дурная слава. Все предыдущие жители виллы странно заканчивали жизнь, либо попадали в психбольницы, тюрьмы, или разорялись. Теперь не удивительно, что Гайолу считают проклятой. Но этот факт, все же, не препятствует популярности острова.





Глаз Сахары

Это самый загадочный объект земли, который расположен в пустыне Сахара в Мавритании. Происхождение его структуры все еще является предметом дискуссий, но уже ясно, что первоначальная гипотеза о падении метеорита оказалась ошибочной. В настоящее время геологи полагают, что "Глаз Сахары" образовался в результате эрозии при поднятии участка земной коры.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, в существование каких мест на планете сложно поверить.

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