Не уступает красоте Флоренции, но без туристов: назван особый городок в Италии

Известные итальянские города, такие как Рим, Флоренция и Милан, привлекают миллионы туристов, но если вы хотите уйти от толпы, обратите внимание на этот волшебный городок. Альгеро – средневековый жемчуг, расположенный на северо-западе Сардинии, является домом для одного из самых красивых прибрежных курортов на итальянском острове.

Фото: из открытых источников

Окруженный старинными стенами, этот город был когда-то каталонским анклавом, и его наследие отражается в архитектуре, традициях и кухне. Основанный в 12 веке как генуэзская колония, он попал под контроль каталонцев в 14 веке. Мощеные улицы, сохраняющие характер каталонской архитектуры, и сегодня остаются живым свидетельством этой истории. В Альгеро до сих пор говорят на каталонском диалекте, и это единственный город в Италии, где сохранилась такая языковая традиция.

Хотя Альгеро ежегодно привлекает десятки тысяч приезжающих посетителей, чтобы насладиться прекрасными пляжами и уникальной культурой, город смог сохранить свой аутентичный характер и стать настоящей скрытой жемчужиной.

Невозможно не влюбиться в старый город Альгеро Веккья с его узкими булыжными улочками, зданиями с терракотовыми крышами и множеством исторических памятников. Оно окружено семью огромными башнями и древними стенами, которые все еще защищают стоящий на побережье город.

Благодаря многочисленным барам и ресторанам, извилистые улочки старого города – идеальное место для отдыха.

Одной из главных архитектурных жемчужин являются золотые морские стены Альгеро, построенные арагонцами в 16 веке вокруг Centro Storico. Это обязательное место для посещения, чтобы ощутить атмосферу старого города.

Альгеро также славится своими сказочными пляжами и курортами от севера до юга острова. Например, пляж Бомбарде — один из самых известных в Альгеро, окруженный зеленым сосновым лесом и множеством баров и ресторанов. Здесь так хорошо, что можно подумать, что вы на Карибах.

Пляж Лаццаретто с его кристально чистой водой и живописными скальными выступами имеет вблизи пещеры, которые следует исследовать, ведь они очень красивы и идеально подходят для тех, кто любит приключения.

Ранее "Комментарии" писали, что Италия славится своим обилием живописных пляжей вдоль Средиземного моря, среди которых можно найти как пляжи с белым песком, так и незабываемые скалистые бухты.