Не раньше, чем через 3 года: Кабмин рассказал, когда снова будет можно отдыхать за границей

Министр культуры и туризма Александр Ткаченко сообщил, что до конца 2023 года туристическая сфера не будет развиваться и будет оставаться в кризисе. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на выступление министра на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Александр Ткаченко дал прогноз о туризме. Фото: YouTube

По словам Ткаченко, туризм является одной из сфер экономики, пострадавшей больше других. Объясняется это просто, ведь все страны в течение долгого времени были закрытыми для путешествий, а большинство и дальше продляют карантин и не открывают свои границы для туристов.

"Впереди у нас еще как минимум два года испытаний в сфере туризма", — сообщил Ткаченко.

Он привел прогноз, который свидетельствует о затяжном кризисе в течение последующих трех лет. По его словам, на то, что ситуация изменится раньше, чем к 2023 году — нечего и надеяться.

Обобщенные и неоптимистичные данные предоставляет и Всемирная организация туризма ООН: убытки всей туристической сферы мировой экономики за время от начала пандемии до завершения 2020 года, составили 935 млрд долларов. Очень сильно пострадали авиакомпании: по прогнозу Европейской организации по безопасности навигации, путешествовать в Европу самолетами на отдых будет возможно только в 2024 году.

Многие страны начали вводить практику по использованию так называемых "паспортов здоровья", которые призваны упростить скрининг во время туристических поездок за границу. Такие документы уже действуют в Израиле. "Комментарии" рассказывали, что их использование предложила Ассоциация туристических агентств, однако эксперты сомневаются, станет ли эта идея привлекательной для украинского туризма.



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