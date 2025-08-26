Не мог взлететь: авиакомпания высадила два десятка пассажиров из-за лишнего веса

Рейс авиакомпании British Airways из Флоренции в Лондон превратился в испытания для нескольких десятков пассажиров. Перед взлетом экипаж попросил 20 человек покинуть самолет. Причина оказалась не в технической неисправности, а в жаркой погоде. Такое уменьшение количества людей на борту было необходимо для безопасного взлета самолета.

Самолет British Airways. Фото из открытых источников

Экстремальные температуры в Европе не только устанавливают рекорды, но создают проблемы для авиаперевозчиков. Инцидент во Флоренции демонстрирует, как изменение климата влияет на поездки уже сейчас. В августе температура в районе аэропорта Флоренция-Перетола достигала 35 градусов Цельсия. Из-за жары плотность воздуха снизилась, а это значит, что самолету нужно больше скорости и топлива, чтобы подняться в воздух.

Обычно это компенсируется длинной взлетной полосой, но во Флоренции ее длина составляет всего 1560 метров, тогда как в лондонском Гатвике вдвое больше – 3300 метров. В сочетании с высокой температурой и небольшим количеством топлива, это создало проблемы для рейса Embraer ERJ-190.

Чтобы безопасно взлететь, экипажу пришлось снизить вес самолета. Первоначально British Airways предлагала высадить 36 пассажиров, но в конце концов согласились только 20. Авиакомпания извинилась перед клиентами и организовала им альтернативные рейсы, проживание в гостиницах и трансфер.

"Из-за уникального характера аэродрома и экстремальных температур нам пришлось снизить вес самолета. Мы извиняемся за неудобства и делали все возможное, чтобы пассажиры быстро добрались до места назначения", — сказал спикер British Airways.

Авиационные эксперты предупреждают, что инциденты, еще недавно случавшиеся раз в лето, могут стать привычным явлением. Джонни Уильямс из Университета Рединга заявил, что до 2060-х годов подобные ситуации могут происходить несколько раз в неделю. По его словам, климатические изменения будут влиять на авиаперелеты все сильнее.

Это означает, что перелеты в Испанию, Италию или Грецию могут стать дороже, поскольку рейсы перевозят меньше людей.

