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Не хотите встретить россиян в отпуске: лучше избегайте этой страны

Таиланд стал одним из главных мест отдыха для туристов из России.

18 декабря 2024, 17:35
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Автор:
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Slava Kot

Таиланд продолжает быть одним из самых любимых направлений для российских туристов, устанавливающих здесь новые рекорды. По данным московского офиса Управления туризма Таиланда, за период с января по ноябрь 2024 года страну посетило 1,5 млн россиян. Это уже превышает общее количество туристов из России за 2023 год.

Не хотите встретить россиян в отпуске: лучше избегайте этой страны

Российские туристы. Фото из открытых источников

Для туристов, желающих избежать переполненных пляжей или встреч с россиянами, Таиланд может стать не лучшим выбором в этом сезоне. Только в ноябре эту страну посетило 207 061 российский турист, что на 16,7% больше по сравнению с ноябрем 2023 года.

За 10 месяцев в Таиланд прибыло 1,5 млн россиян, что на 16,8% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Таким образом, российские туристы могут побить рекорд по посещаемости Таиланда, установленный в 2013 году, тогда азиатскую страну посетило 1,74 млн граждан РФ.

Пока пятерка наибольшего количества туристов из не азиатских стран в Таиланде выглядит так:

  • Россия — 1 551 205
  • Великобритания — 861 745
  • Германия — 785 391
  • Франция — 658 827
  • Нидерланды — 240 737

После начала полномасштабного вторжения большинство стран ЕС ввели ограничения для въезда россиян, как следствие, российские туристы начали активно выбирать другие страны отдыха, в частности Таиланд или Турцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде не очень рады россиянам. Они ведут нелегальный бизнес и отнимают работу у местных жителей.

Также "Комментарии" писали, что в Польше неожиданно приземлился самолет из Москвы с российскими туристами, которые летели в Турцию.



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