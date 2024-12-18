Не хотите встретить россиян в отпуске: лучше избегайте этой страны

Таиланд продолжает быть одним из самых любимых направлений для российских туристов, устанавливающих здесь новые рекорды. По данным московского офиса Управления туризма Таиланда, за период с января по ноябрь 2024 года страну посетило 1,5 млн россиян. Это уже превышает общее количество туристов из России за 2023 год.

Российские туристы. Фото из открытых источников

Для туристов, желающих избежать переполненных пляжей или встреч с россиянами, Таиланд может стать не лучшим выбором в этом сезоне. Только в ноябре эту страну посетило 207 061 российский турист, что на 16,7% больше по сравнению с ноябрем 2023 года.

За 10 месяцев в Таиланд прибыло 1,5 млн россиян, что на 16,8% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Таким образом, российские туристы могут побить рекорд по посещаемости Таиланда, установленный в 2013 году, тогда азиатскую страну посетило 1,74 млн граждан РФ.

Пока пятерка наибольшего количества туристов из не азиатских стран в Таиланде выглядит так:

Россия — 1 551 205

Великобритания — 861 745

Германия — 785 391

Франция — 658 827

Нидерланды — 240 737

После начала полномасштабного вторжения большинство стран ЕС ввели ограничения для въезда россиян, как следствие, российские туристы начали активно выбирать другие страны отдыха, в частности Таиланд или Турцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде не очень рады россиянам. Они ведут нелегальный бизнес и отнимают работу у местных жителей.

Также "Комментарии" писали, что в Польше неожиданно приземлился самолет из Москвы с российскими туристами, которые летели в Турцию.