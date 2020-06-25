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Названы страны, которые готовы принять украинцев без ограничений на границе

Четыре страны готовы к приезду наших граждан

сегодня, 13:38
Автор:

Владимир Лавский
Названы страны, которые готовы принять украинцев без ограничений на границе

Албания, Соединенные Штаты Америки, Сербия и Ирландия готовы принять украинцев без ограничений на границе. Об этом сообщает Государственное агентство туризма Украины. 

Также в агентстве добавили список стран, в которые возможен въезд, но с ограничениями. Например, в Великобританию и Беларусь - с соблюдением карантина на 14 дней.  Тунис открывает границы с 27 июня, при этом туристам нужно пройти тестирования, или подтвердить отрицательный результат на коронавирус, сделанный на протяжении последних 48 часов. А вот Турция с первого июля примет украинцев без тестирования и самоизоляции. 

Министерство инфраструктуры на данный момент ведет переговоры с Кипром, Грузией и Грузией, которые также готовы принять украинцев, но после улучшения ситуации с числом заболевших. 

Напомним, граждане, которые приезжают в Украину из стран "красной зоны", должны находится 14 дней на самоизоляции или воспользоваться приложением "Дій вдома". 

Ранее "Комментарии" писали, что Египет готов открыть границы для иностранных туристов. Затем к инициативе примкнули и Объединенные Арабские Эмираты. 



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