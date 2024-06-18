Названы самые красивые страны мира: на первом месте неожиданный лидер

"Разнообразие ландшафтов" и "контраст в пейзажах между горами и пляжами" сделали Новую Зеландию самой красивой страной мира, утверждает ресурс Rough Guides, специализирующийся на организации туров и туристических путеводителей.



Новая Зеландия названа самой красивой страной. Фото из открытых источников

Компания Rough Guides провела опрос, чтобы определить самую красивую страну мира. После продолжительных дискуссий и дебатов ресурс представил рейтинг из 20 самых красивых стран, в котором победительницей стала Новая Зеландия.

Rough Guides указывает, что в Новой Зеландии "контраст пейзажей и красоты можно обнаружить в людях и культуре" страны. Островное государство имеет потрясающие виды, которые станут отличным местом для увлекательных приключений и интересных походов. Кроме того, столица Новой Зеландии – Веллингтон – это гостеприимное и спокойное место, которое предлагает туристам пляжную жизнь с вкраплением в него искусства и разнообразных событий.

Участники опроса поставили Италию на второе место в рейтинге самых красивых стран мира. Путешественники в европейской стране могут найти такие романтические города, как Венеция, Рим или Флоренция, а также посетить множество пляжей и попробовать итальянскую еду.

Тройку лидеров в рейтинге Rough Guides замыкает Канада. Туристический ресурс указывает, что Канада предлагает широкий спектр путешествий, которые невозможно пропустить. В частности, в опросе путешественники указывают на величие "широких просторов" страны и ее невероятную дикую природу.

20 самых красивых стран мира от Rough Guides:

1. Новая Зеландия

2. Италия

3. Канада

4. Швейцария

5. Франция

6. Великобритания

7. Норвегия

8. Австралия

9. Греция

10. ЮАР

11. США

12. Чили

13. Исландия

14. Аргентина

15. Хорватия

16. Индия

17. Индонезия

18. Португалия

19. Словения

20. Япония

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых богатых стран мира и какое место в нем занимает Украина.

Также "Комментарии" писали о 10 странах в Европе, где лучше жить.