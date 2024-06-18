Названы самые красивые страны мира: на первом месте неожиданный лидер

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Slava Kot
"Разнообразие ландшафтов" и "контраст в пейзажах между горами и пляжами" сделали Новую Зеландию самой красивой страной мира, утверждает ресурс Rough Guides, специализирующийся на организации туров и туристических путеводителей.
Новая Зеландия названа самой красивой страной. Фото из открытых источников
Компания Rough Guides провела опрос, чтобы определить самую красивую страну мира. После продолжительных дискуссий и дебатов ресурс представил рейтинг из 20 самых красивых стран, в котором победительницей стала Новая Зеландия.
Rough Guides указывает, что в Новой Зеландии "контраст пейзажей и красоты можно обнаружить в людях и культуре" страны. Островное государство имеет потрясающие виды, которые станут отличным местом для увлекательных приключений и интересных походов. Кроме того, столица Новой Зеландии – Веллингтон – это гостеприимное и спокойное место, которое предлагает туристам пляжную жизнь с вкраплением в него искусства и разнообразных событий.
Участники опроса поставили Италию на второе место в рейтинге самых красивых стран мира. Путешественники в европейской стране могут найти такие романтические города, как Венеция, Рим или Флоренция, а также посетить множество пляжей и попробовать итальянскую еду.
Тройку лидеров в рейтинге Rough Guides замыкает Канада. Туристический ресурс указывает, что Канада предлагает широкий спектр путешествий, которые невозможно пропустить. В частности, в опросе путешественники указывают на величие "широких просторов" страны и ее невероятную дикую природу.
20 самых красивых стран мира от Rough Guides:
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