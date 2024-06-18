logo

BTC/USD

64639.60

ETH/USD

3418.72

LTC/USD

71.96

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия Названы самые красивые страны мира: на первом месте неожиданный лидер
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы самые красивые страны мира: на первом месте неожиданный лидер

Новая Зеландия стала самой красивой страной в мире в рейтинге Rough Guides.

сегодня, 17:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

"Разнообразие ландшафтов" и "контраст в пейзажах между горами и пляжами" сделали Новую Зеландию самой красивой страной мира, утверждает ресурс Rough Guides, специализирующийся на организации туров и туристических путеводителей.

Названы самые красивые страны мира: на первом месте неожиданный лидер

Новая Зеландия названа самой красивой страной. Фото из открытых источников

Компания Rough Guides провела опрос, чтобы определить самую красивую страну мира. После продолжительных дискуссий и дебатов ресурс представил рейтинг из 20 самых красивых стран, в котором победительницей стала Новая Зеландия.

Rough Guides указывает, что в Новой Зеландии "контраст пейзажей и красоты можно обнаружить в людях и культуре" страны. Островное государство имеет потрясающие виды, которые станут отличным местом для увлекательных приключений и интересных походов. Кроме того, столица Новой Зеландии – Веллингтон – это гостеприимное и спокойное место, которое предлагает туристам пляжную жизнь с вкраплением в него искусства и разнообразных событий.

Участники опроса поставили Италию на второе место в рейтинге самых красивых стран мира. Путешественники в европейской стране могут найти такие романтические города, как Венеция, Рим или Флоренция, а также посетить множество пляжей и попробовать итальянскую еду.

Тройку лидеров в рейтинге Rough Guides замыкает Канада. Туристический ресурс указывает, что Канада предлагает широкий спектр путешествий, которые невозможно пропустить. В частности, в опросе путешественники указывают на величие "широких просторов" страны и ее невероятную дикую природу.

20 самых красивых стран мира от Rough Guides:

  • 1. Новая Зеландия
  • 2. Италия
  • 3. Канада
  • 4. Швейцария
  • 5. Франция
  • 6. Великобритания
  • 7. Норвегия
  • 8. Австралия
  • 9. Греция
  • 10. ЮАР
  • 11. США
  • 12. Чили
  • 13. Исландия
  • 14. Аргентина
  • 15. Хорватия
  • 16. Индия
  • 17. Индонезия
  • 18. Португалия
  • 19. Словения
  • 20. Япония

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых богатых стран мира и какое место в нем занимает Украина.

Также "Комментарии" писали о 10 странах в Европе, где лучше жить.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости