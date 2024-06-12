На популярном курорте введут ограничения для туристов: какие именно

Пальма-де-Майорка, жемчужина испанского туризма, столкнулась с серьезной проблемой – массовым туризмом. Мэр Хайме Мартинес предложил ряд решительных мер, чтобы обуздать неконтролируемый поток отдыхающих и его негативные последствия.

На Майорке ограничат туризм: новые правила для аренды и круизов

Предложенные меры:

Ограничение аренды автомобилей

Ограничение круизных судов

Контроль аренды жилья

Повышенные штрафы

Предложенные меры вызвали бурную дискуссию и критику со стороны как членов городского совета, так и представителей туристической индустрии. Некоторые считают, что план мэра слишком радикальный и не учитывает все нюансы ситуации.

Марко Гюльпен, управляющий отелем Hostal Playa de Palma, выразил мнение, что некоторые меры оправданы, но другие излишни.

"Некоторые меры уместны, а некоторые сильно преувеличены. Когда речь идет об ограничении новых квартир для отдыха, я согласен, потому что остров действительно переполнен", — прокомментировал изданию управляющий отелем Hostal Playa de Palma Марко Гюльпен.

Туристы также высказали свои опасения по поводу новых мер. Многие подчеркнули важность туризма для экономики острова и выразили надежду на то, что власти найдут баланс между интересами местных жителей и туристов.

"Я могу понять жителей острова: мы должны адаптироваться к их условиям. Но они также должны помнить, что их экономика зависит от туризма. Я была бы рада, если бы столько людей приезжало в мой город", — поделилась мнением туристка Мири Керн.

Напомним, что туристы, посещавшие на популярном египетском курорте Хургада, расположенном вблизи Красного моря, увидели человека, на которого напала акула. Погибшим оказался россиянином, некоторое время проживающим в Египте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.