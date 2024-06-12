На популярном курорте введут ограничения для туристов: какие именно

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Черновалова Кристина
Пальма-де-Майорка, жемчужина испанского туризма, столкнулась с серьезной проблемой – массовым туризмом. Мэр Хайме Мартинес предложил ряд решительных мер, чтобы обуздать неконтролируемый поток отдыхающих и его негативные последствия.
На Майорке ограничат туризм: новые правила для аренды и круизов
Предложенные меры:
Ограничение аренды автомобилей
Ограничение круизных судов
Контроль аренды жилья
Повышенные штрафы
Предложенные меры вызвали бурную дискуссию и критику со стороны как членов городского совета, так и представителей туристической индустрии. Некоторые считают, что план мэра слишком радикальный и не учитывает все нюансы ситуации.
Марко Гюльпен, управляющий отелем Hostal Playa de Palma, выразил мнение, что некоторые меры оправданы, но другие излишни.
Туристы также высказали свои опасения по поводу новых мер. Многие подчеркнули важность туризма для экономики острова и выразили надежду на то, что власти найдут баланс между интересами местных жителей и туристов.
Напомним, что туристы, посещавшие на популярном египетском курорте Хургада, расположенном вблизи Красного моря, увидели человека, на которого напала акула. Погибшим оказался россиянином, некоторое время проживающим в Египте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.
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