Модель Playboy разозлила пассажиров самолета "вонючим обедом"

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Slava Kot
32-летняя модель Playboy и фитнес-блогерша Вануса Фрейтас оказалась в центре скандала во время авиаперелета из Лондона в Испанию. Пассажиры первого класса были недовольны сильным запахом ее обеда, что вызвало негодование среди других путешественников.
Вануса Фрейтас. Фото: Jam Press/CO Press Office
Фрейтас следует строжайшей диете для поддержания своей фигуры и регулярно берет с собой контейнеры с едой в путешествии. Ее рацион включает 250 яиц и более 13 килограммов сладкого картофеля в месяц.
Как известно, яйца обладают специфическим запахом, что может вызвать дискомфорт. Находившиеся рядом пассажиры пожаловались на неприятный запах, который, по их словам, нарушал комфорт во время полета. Одна из бортпроводниц подошла к модели с просьбой убрать еду, объяснив, что запах ее обеда стал причиной жалоб пассажиров.
Модель Playboy рассказала, что в итоге ей удалось убедить пассажиров.
Интересно, что Вануса Фрейтас не в первый раз попадает в курьезные случаи из-за еды. Ранее она рассказывала, что ее свидание окончилось неудачно после того, как мужчина покинул ресторан из-за того, что она достала собственную коробку для обеда.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время полета пассажирам включили фильм для взрослых с откровенно сексуальным характером.
Также "Комментарии" писали об инциденте на самолете, когда двух женщин сняли с рейса за слишком короткие топы.
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