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Модель Playboy разозлила пассажиров самолета "вонючим обедом"

Модель Playboy Вануса Фрейтас попала в курьезный случай из-за своего обеда.

сегодня, 17:22
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Автор:
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Slava Kot

32-летняя модель Playboy и фитнес-блогерша Вануса Фрейтас оказалась в центре скандала во время авиаперелета из Лондона в Испанию. Пассажиры первого класса были недовольны сильным запахом ее обеда, что вызвало негодование среди других путешественников.

Модель Playboy разозлила пассажиров самолета "вонючим обедом"

Вануса Фрейтас. Фото: Jam Press/CO Press Office

Фрейтас следует строжайшей диете для поддержания своей фигуры и регулярно берет с собой контейнеры с едой в путешествии. Ее рацион включает 250 яиц и более 13 килограммов сладкого картофеля в месяц.

"Я села в самолет и взяла с собой еду. Я заметила, что люди на меня странно смотрят, но я не обратила на это особого внимания", – рассказала модель.

Как известно, яйца обладают специфическим запахом, что может вызвать дискомфорт. Находившиеся рядом пассажиры пожаловались на неприятный запах, который, по их словам, нарушал комфорт во время полета. Одна из бортпроводниц подошла к модели с просьбой убрать еду, объяснив, что запах ее обеда стал причиной жалоб пассажиров.

"Только когда ко мне подошла бортпроводница, я понял, что запах беспокоит других. Я понимаю, откуда это берется, но это тяжело. У меня свой образ жизни, и я должна придерживаться своей диеты. Мы должны найти компромисс, не правда ли?" – объясняет Фрейтас.

Модель Playboy рассказала, что в итоге ей удалось убедить пассажиров.

Интересно, что Вануса Фрейтас не в первый раз попадает в курьезные случаи из-за еды. Ранее она рассказывала, что ее свидание окончилось неудачно после того, как мужчина покинул ресторан из-за того, что она достала собственную коробку для обеда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время полета пассажирам включили фильм для взрослых с откровенно сексуальным характером.

Также "Комментарии" писали об инциденте на самолете, когда двух женщин сняли с рейса за слишком короткие топы.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-13936579/fitness-fanatic-chastised-cabin-crew-lunch-special-ingredient.html
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