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Миллионерка переехала в фургончик и живет на 30 дол. Почему она от всего отказалась

36-летняя Кейтлин Пайл – владелица бизнеса и состоянием в 4 млн дол. решила отказаться от комфортной жизни ради поездок в фургончике. При этом, как пишет nypost.com, она утверждает, что живет на 30 долларов. в день

27 февраля 2024, 18:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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Пайл еще недавно жила полноценной жизнью богачей – успешный бизнес, дом в Орландо с 18 комнатами, одну из которых, например, посвятила играм Nintendo. Однако после развода в 2019 году Кейтлин решила все кардинально изменить. В это время она продала весь бизнес и приняла решение жить "минималистически". Однако такое решение было принято не сразу. По ее словам, она испытывала трудности с деньгами, переживала депрессию, консультировалась с психотерапевтом. В конце концов, в 2022 году у нее произошел нервный срыв. Женщина говорит, что консультант сказал, что ее мозгу нужен покой и восстановление, поэтому она и приняла решение все изменить.

Миллионерка переехала в фургончик и живет на 30 дол. Почему она от всего отказалась

Кейтлин Пайл

Кейтлин весной 2023 г. за 88 000 дол. приобрела фургон Mercedes Sprinter Кроме того, вложила 102 000 долларов в его ремонт. При этом оборудовала фургон кухней по индивидуальному заказу. В ней есть большой холодильник и необходимая кухонная техника, в частности даже блендер и соковыжималка.

Только после этого женщина отправилась в путешествие. Она уже посетила восемь штатов и говорит, что теперь ее жизнь похожа на происшествие. При этом Кейтлин добавила, что может делать все то, что ей нравится.

Женщина рассказывает, что решила потратить четыре года на восстановление. А чтобы получить деньги на путешествия, открыла новый бизнес, который работает удаленно. Сейчас Кейтлин работает личным тренером.

Кроме того, Кейтлин сдает свой дом в аренду на AirBnB за 25 000 долларов в месяц.

Женщина отметила, что во время путешествий она увидела не только красивые города своей страны, но и познакомились с множеством любопытных людей. Она даже сходила на свидание с парнем, живущим в юрте. Говорит, что они сейчас хорошие друзья.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как женщине удалось похудеть на 70 кг.




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Источник: https://nypost.com/2024/02/22/lifestyle/i-was-a-multimillionaire-i-sold-my-mansion-and-everything-i-owned-to-move-into-a-van-and-live-on-30-a-day/
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