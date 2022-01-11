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Лучшие страны для удаленной работы: на каком месте Украина

Опубликован мировой рейтинг лучших стран для удаленной работы: на каком месте оказалась Украина

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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В связи с пандемией коронавирусной инфекции, практически весь мир стал переходит на режим удаленной работы, потому что это удобно и безопасно. Эксперты сервиса Momondo, который занимается поиском авиабилетов и отелей, решили выяснить, какая страна больше всего подходит для такого типа работы.

Лучшие страны для удаленной работы: на каком месте Украина

Куда поехать работать удаленно (фото из открытых источников)

Команда составила рейтинг стран, в котором учитывались 22 фактора из 6 категорий: путешествия, цены, здоровье и безопасность, удаленная работа, развлечения и погода. И оказалось, что лучшие условия для дистанционной работы предлагает Португалия. Эксперты отметили ее комфортный климат, низкий уровень преступности, относительно невысокие цены. Плюс ко всему, работающие на удаленке люди могут получить специальную визу для въезда в страну.

На втором месте оказалась Испания, потому что там много заведений, скоростной интернет, есть возможность получить визу для фрилансеров, а на третьем — Румыния. В этой стране эксперты отметили низкие цены на пищу и аренду жилья. 

А вот Украина заняла 55 место из 111, обогнав в рейтинге Италию, США, Канаду и Новую Зеландию.

Напомним, что группа из Британии составила рейтинг стран с наиболее доступным жильем. Так, чтобы приобрести жилую недвижимость, украинцу потребуется 17 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по данным за 2020 год в Украине насчитывается 6 миллиардеров, когда в США их 614 человек. Экономический эксперт Александр Охрименко отметил, что наша страна должна поддерживать бизнесменов, тогда у государства будут хорошие условия для развития.

Читайте также, что обнародован рейтинг лучших городов мира.


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Источник: https://www.momondo.ua/travel-work/rank
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