Лучшие рождественские ярмарки Европы в 2024 году: когда и куда ехать

Каждый год в канун Рождества европейские города превращаются в яркие праздничные локации. Елки сияют огнями, в воздухе пахнет глинтвейном и корицей, а на рынках можно найти все: от подарков до вкусных угощений. Мы собрали лучшие рождественские ярмарки, которые следует посетить в 2024 году.

Рождественские ярмарки в Европе 2024

Берлин, Германия

В столице Германии работает около 80 рождественских рынков. Самая большая из них – ярмарка в районе Спандау, где собираются тысячи человек. Самый красивый – Weihnachtszauber , где можно увидеть уникальные ремесленные изделия и декор. А на Потсдамской площади во время Winter World можно не только отведать праздничные блюда, но и прокатиться на коньках, попробовать керлинг или даже прокатиться на санках. Интересный факт – для детей здесь проводят бесплатные уроки катания на коньках.

Даты : 24 ноября 2024 – 7 января 2025 года.

Средняя цена за ночь : 90 евро.

Будапешт, Венгрия

В центре Будапешта, на площади Ворошмарти, разворачивается одна из самых атмосферных ярмарок. Ароматы корицы, медового печенья и глинтвейна создают идеальное настроение. Каждый вечер здесь проходят живые концерты, а рядом, у Базилики, можно прокатиться на коньках вокруг большой елки и полюбоваться лазерными световыми шоу.

Даты : 17 ноября 2024 – 1 января 2025 года.

Средняя цена за ночь : 80 евро.

Вена, Австрия

Улицы старой Вены наполнены лотками, где продают деревянные игрушки, мыло ручной работы, горячие каштаны и кренделя. Самая большая ярмарка расположена на площади перед Ратушей . Здесь особенная атмосфера: постройки сияют рождественскими огоньками, а на каждом шагу можно найти традиционный глинтвейн.

Даты : 16 ноября 2024 – 4 января 2025 года.

Средняя цена за ночь : 113 евро.

Гданьск, Польша

Ярмарка в Гданьске – одна из самых известных в Польше. Здесь более 120 киосков, где можно купить керамику, украшения, зимнюю одежду и вкусности из разных стран. Среди них – польские "пероги", испанские чурросы и горячий шоколад.

Даты : 22 ноября 2024 года (конечная дата уточняется).

Средняя цена за ночь : 75 евро.

Копенгаген, Дания

Сады Тиволи в Копенгагене становятся настоящей рождественской сказкой. Гости могут прокатиться на коньках, отведать традиционный датский gløgg (глинтвейн) и сладости æbleskiver . Особый бонус – близость к Швеции: всего через час можно добраться до Мальмё и почувствовать шведские праздничные традиции.

Даты : 15 ноября 2024 – 5 января 2025 года.

Средняя цена за ночь : 125 евро.

Кельн, Германия

Главная ярмарка Кельна расположена возле величественного Кельнского собора. Здесь проводят более 100 разных концертов и шоу. На площади Heumarkt работает большой открытый каток, который становится особенно популярным среди туристов.

Даты : 18 ноября – 23 декабря 2024 года.

Средняя цена за ночь : 130 евро.

Лилль, Франция

В Лилле главная площадь заполнена деревянными шале, где можно найти подарки, игрушки и традиционные французские блюда. Обязательно попробуйте тартифлет – горячее блюдо с сыром, картофелем и беконом, а на десерт попробуйте вафли с шоколадом. Для самых лучших впечатлений поднимитесь на огромное колесо обзора на площади Гран-Плас.

Даты : 23 ноября – 30 декабря 2024 года.

Средняя цена за ночь : 140 евро.

Зальцбург, Австрия

Зальцбург – родной город Моцарта, где рождественские рынки выглядят так, как будто их перенесли с 15 века. Здесь можно послушать бесплатные концерты перед собором в 17.00 или спеть колядки вместе с местными жителями.

Даты : 21 ноября 2024 – 1 января 2025 года.

Средняя цена за ночь : 140 евро.

Планируйте поездку заранее, чтобы найти лучшие цены на отели и авиабилеты. Рождественские ярмарки Европы – это не только подарки и вкусная еда, но и уникальная возможность почувствовать праздничное настроение в разных уголках мира.