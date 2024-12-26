Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025

Празднование Нового года за границей — отличная возможность объединить отдых с новыми впечатлениями. От ярких фейерверков в мегаполисах до уютных европейских городков каждый может найти место по душе. В этой статье мы рассмотрим лучшие направления для встречи Нового года 2025 года за пределами Украины.

Фото из открытых источников

1. Лондон, Великобритания

Лондон известен своими грандиозными новогодними праздниками. Кульминацией являются поразительные фейерверки над Темзой, которые можно наблюдать с разных точек города. Особенно популярно катание на знаменитом колесе обзора "Лондонский глаз". Билеты на мероприятия следует бронировать заранее.

2. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк — город, который никогда не спит, особенно в новогоднюю ночь. Миллионы людей собираются на Таймс-сквер, чтобы увидеть спуск хрустального шара в полночь. Город предлагает множество развлечений: от представлений на Бродвее до вечеринок на яхтах с видом на фейерверки.

3. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Дубай известен своими масштабными новогодними шоу. Фейерверки возле Burj Khalifa внесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые масштабные и продолжительные в мире. Кроме этого, город предлагает эксклюзивные вечеринки, полеты на вертолете и сафари по пустыне.

4. Лиссабон, Португалия

Лиссабон – отличный выбор для тех, кто ищет европейское тепло на праздники. Город расположен на холмах, откуда открываются потрясающие виды на праздничные фейерверки. На Площади коммерции устраивают массовые гуляния с живой музыкой и вином.

5. Амстердам, Нидерланды

Амстердам славится своими новогодними праздниками с фейерверками и вечеринками. Город предлагает множество клубов, баров и уличных мероприятий, где можно весело провести время.

6. Вена, Австрия

Вена очаровывает своими рождественскими ярмарками и новогодними балами. Город известен своим музыкальным наследием, поэтому новогодняя ночь здесь полна классической музыки и танцев.

7. Сидней, Австралия

Сидней первым среди крупных городов встречает Новый год. Фейерверки над Сиднейской оперой и гаванью поражают своей масштабностью и красотой. Теплый климат позволяет отмечать на пляже или на открытых площадках.

8. Париж, Франция

Париж – город романтики, который предлагает элегантные празднования Нового года. Елисейские поля и Эйфелева башня становятся центром праздничных мероприятий, а многочисленные рестораны и кабаре обеспечивают незабываемый вечер.

9. Берлин, Германия

Берлин известен своими масштабными уличными вечеринками. У Бранденбургских ворот собираются тысячи людей, чтобы насладиться музыкой, фейерверками и праздничной атмосферой.

10. Пловдив, Болгария

Пловдив — один из старейших городов Европы, предлагающий уникальное сочетание истории и современных развлечений. Новогодние праздники здесь сопровождаются традиционной музыкой, танцами и вкусной кухней.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что праздничные вечеринки и встречи с друзьями — это всегда отличный повод для приятного общения. Но не все гости любят алкогольные напитки, или они хотят попробовать что-то легкое и освежающее. В этих случаях безалкогольные коктейли станут идеальным решением. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением стола. Рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить на дому – по ссылке.