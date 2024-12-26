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Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025

Путешествия за границу, которые оставят незабываемые впечатления

26 декабря 2024, 21:30
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Празднование Нового года за границей — отличная возможность объединить отдых с новыми впечатлениями. От ярких фейерверков в мегаполисах до уютных европейских городков каждый может найти место по душе. В этой статье мы рассмотрим лучшие направления для встречи Нового года 2025 года за пределами Украины.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025

Фото из открытых источников

1. Лондон, Великобритания

Лондон известен своими грандиозными новогодними праздниками. Кульминацией являются поразительные фейерверки над Темзой, которые можно наблюдать с разных точек города. Особенно популярно катание на знаменитом колесе обзора "Лондонский глаз". Билеты на мероприятия следует бронировать заранее.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 2

2. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк — город, который никогда не спит, особенно в новогоднюю ночь. Миллионы людей собираются на Таймс-сквер, чтобы увидеть спуск хрустального шара в полночь. Город предлагает множество развлечений: от представлений на Бродвее до вечеринок на яхтах с видом на фейерверки.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 3

3. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Дубай известен своими масштабными новогодними шоу. Фейерверки возле Burj Khalifa внесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые масштабные и продолжительные в мире. Кроме этого, город предлагает эксклюзивные вечеринки, полеты на вертолете и сафари по пустыне.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 4

4. Лиссабон, Португалия

Лиссабон – отличный выбор для тех, кто ищет европейское тепло на праздники. Город расположен на холмах, откуда открываются потрясающие виды на праздничные фейерверки. На Площади коммерции устраивают массовые гуляния с живой музыкой и вином.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 5

5. Амстердам, Нидерланды

Амстердам славится своими новогодними праздниками с фейерверками и вечеринками. Город предлагает множество клубов, баров и уличных мероприятий, где можно весело провести время.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 6

6. Вена, Австрия

Вена очаровывает своими рождественскими ярмарками и новогодними балами. Город известен своим музыкальным наследием, поэтому новогодняя ночь здесь полна классической музыки и танцев.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 7

7. Сидней, Австралия

Сидней первым среди крупных городов встречает Новый год. Фейерверки над Сиднейской оперой и гаванью поражают своей масштабностью и красотой. Теплый климат позволяет отмечать на пляже или на открытых площадках.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 8

8. Париж, Франция

Париж – город романтики, который предлагает элегантные празднования Нового года. Елисейские поля и Эйфелева башня становятся центром праздничных мероприятий, а многочисленные рестораны и кабаре обеспечивают незабываемый вечер.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 9

9. Берлин, Германия

Берлин известен своими масштабными уличными вечеринками. У Бранденбургских ворот собираются тысячи людей, чтобы насладиться музыкой, фейерверками и праздничной атмосферой.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 10

10. Пловдив, Болгария

Пловдив — один из старейших городов Европы, предлагающий уникальное сочетание истории и современных развлечений. Новогодние праздники здесь сопровождаются традиционной музыкой, танцами и вкусной кухней.

Лучшие путешествия на праздники: где встретить Новый год 2025 - фото 11

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что праздничные вечеринки и встречи с друзьями — это всегда отличный повод для приятного общения. Но не все гости любят алкогольные напитки, или они хотят попробовать что-то легкое и освежающее. В этих случаях безалкогольные коктейли станут идеальным решением. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением стола. Рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить на дому – по ссылке.



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Источник: https://comments.ua/ua
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