Лучшие острова Средиземного моря для спокойного отдыха: список

Лето — время отдыха, но часто спокойствие мешает множество туристов. Сегодня мы представляем три острова Средиземноморья, где вы можете наслаждаться морем и солнцем, минуя толпы. Эти острова предлагают уединение, уникальные культурные особенности и неповторимые природные пейзажи.

Три острова Средиземного моря, где вы можете избежать толп этим летом

Фавиньяна, Италия

Малоизвестный остров Фавиньяна расположен в западной части Сицилии и является частью архипелага Эгады. Этот остров привлекает путешественников своими кристально чистыми водами и необычными пейзажами. Здесь можно вдоволь насладиться каякингом, дайвингом и пешими прогулками по заповедным местам. Локальные рестораны предлагают блюда из свежайших морепродуктов, а маленькие уютные гостиницы — спокойствие и изоляцию от больших туристических групп.





Пахос, Греция

Пахос — это остров, который занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО благодаря своим древним монастырям и мозаикам римского периода. На Пахосе нет шумных ночных клубов и отелей на каждом шагу, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет покой. Помимо исторических достопримечательностей, здесь можно насладиться посещениями небольших виноделен и оливковых рощ.





Корсика, Франция

Дикий и манящий остров с горными пейзажами, очаровательными деревушками и лазурными пляжами. Корсика — это настоящий рай для любителей природы и активного отдыха. Здесь можно пройтись по знаменитой GR20, одной из самых сложных пешеходных троп в Европе; заняться дайвингом или сноркелингом в кристально чистых водах; отправиться на яхтенную прогулку по живописным бухтам; попробовать местные деликатесы, такие как броччиу — пикантный пирог из каштановой муки и сыра, и фигателла — колбаски из дикого кабана. Не забудьте посетить исторический город Бонифачо, который живописно расположен на скале; увидеть генуэзские крепости, разбросанные по всему острову; искупаться в водопаде Санта-Гулия; расслабиться на пляже Пьетракорбара, известном своим мелким белым песком.





Эти три острова — лишь малая часть средиземноморских сокровищ, которые ждут своего открытия. Планируя летний отдых, не стоит ограничиваться популярными туристическими маршрутами. Отправляйтесь в менее известные места, и вы обязательно найдете свой идеальный уголок рая, где царят спокойствие и умиротворение.