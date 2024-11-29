Лучшая уличная еда мира: попали ли украинские блюда в топ

Уличная еда – это не просто еда на ходу. Это вкусы, ароматы и эмоции, раскрывающие культуру каждой страны. Туристы по всему миру ищут уникальные гастрономические впечатления, и новое исследование платформы Remitly показало какие блюда покорили их сердца (и TikTok). Лидером рейтинга стало мексиканское блюдо тако.

Что едят в мире: самая популярная уличная еда

Тако – чемпион среди уличной еды

Тако – это универсальное блюдо, которое может быть разным, но всегда вкусным. Кукурузная или пшеничная тортилья наполняется сочным мясом, овощами, бобами, творогом и соусами, такими как сальса или гуакамоле. Удобно, быстро, идеально для перекуса в дороге. Неудивительно, что именно так возглавили рейтинг с 1,800,000 упоминаний в TikTok. Их популярность – это сочетание традиционной мексиканской кухни и современного образа жизни.

Дамы-пури: вкус Индии в одном шарике

Второе место заняла дама-пури – блюдо, которое удивляет своим необычным сочетанием вкусов. Хрустящие шарики из теста наполняют картофелем, нутом или луком, а затем погружают в пряную воду с ароматными специями. Это не просто еда, это кулинарный опыт, который хочется повторять. Дамы-пури собрали 734,200 упоминаний в TikTok, став одним из самых любимых блюд путешественников.

Хот-доги: американская классика, которая всегда рядом

Третье место досталось хот-догам, ставшим настоящей иконой уличной еды. Горячая булочка с сосиской, приправленная соусами, сыром или овощами – это быстрый и сытный перекус, популярный по всему миру. Хот-доги упоминали 653,700 раз в TikTok, и это лишь подтверждает, что классика всегда в моде.

В топ-15 также вошли:

Вафли из Бельгии – идеальные для сладкого перерыва.

Круасаны из Франции – нежные и ароматные,

Суп фо из Вьетнама – легкое и питательное блюдо,

Эмпанадас из Испании – тающие во рту пирожки,

Севиче из Перу – идеально для любителей морепродуктов.

Уличная еда – это уникальный способ ощутить культуру страны без долгих экскурсий или затрат на дорогие рестораны. Вкусы, предлагающие эти блюда, способны рассказать больше о традициях, чем любой путеводитель. В следующий раз, отправляясь в путешествие, обязательно попробуйте что-нибудь новое – возможно, именно такое блюдо станет вашим любимым.