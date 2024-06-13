Летний отдых без российских туристов: куда отправиться украинцам

Летний период обычно полон ожиданий приятных отдыхов, когда можно временно забыть о ежедневных заботах и погрузиться в мир новых впечатлений и покоя. Впрочем, для многих украинцев важным аспектом планирования отпуска есть избегание мест с большим присутствием россиян. Анализируя эту потребность, важно обратить внимание на страны, которые ввели ограничения для российских туристов, и курорты, активно поддерживающие украинское сообщество.

Лето 2024: как и где украинцы могут избежать российских туристов

Европейские двери закрыты для России: куда не попадут россияне?

С 24 февраля 2022 г., когда Европейский Союз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, условия для получения визы значительно усилились. Визовый сбор вырос до 80 евро, а необходимость дополнительной документации отталкивает многих российских путешественников. Чехия, Польша, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Финляндия и Словакия уже закрыли свои границы для российских туристов.

Азиатские курорты

Таиланд и Бали становятся все популярнее среди украинских туристов. На этих курортах также наблюдается увеличение числа арестов и депортаций россиян, что может служить гарантией отсутствия неприятных встреч. Такая тенденция обусловлена обострением международных отношений и изменением визовых политиков.

Скандинавская привлекательность

Норвегия, с ее заповедными ландшафтами фьордов, ледников и водопадов, а также Финляндия, известная своими озерами и пляжами, предлагают отличные возможности для отпуска без российских туристов. У обеих стран жесткие ограничения на въезд россиян, что делает их идеальными местами для украинцев, которые ищут спокойный отдых.

Учитывая растущую потребность среди украинцев избегать встреч с россиянами, многие курорты и страны адаптировали свои правила и предложения, чтобы обеспечить максимальный комфорт для своих гостей. Выбор подходящего места для отдыха становится не просто вопросом преимуществ, а необходимостью, которая обеспечит мирный и безопасный опыт поездки.