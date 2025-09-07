logo

23-летнюю женщину приговорили к пожизненному заключению: она совершила "очень глупую ошибку"
23-летнюю женщину приговорили к пожизненному заключению: она совершила "очень глупую ошибку"

Студентка из Великобритании получила пожизненное заключение в Дубае.

7 сентября 2025, 19:20
Автор:
Slava Kot

23-летняя студентка из Ливерпуля Миа О'Брайен получила пожизненное заключение в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как у нее якобы обнаружили наркотики. Дело называют примером того, как суровыми могут быть законы в Дубае, где даже незначительная ошибка может стоить свободы на десятилетия.

23-летнюю женщину приговорили к пожизненному заключению: она совершила "очень глупую ошибку"

Женщина получила пожизненное заключение в Дубае. Фото из открытых источников

Миа находится в центральной тюрьме Дубая после того, как местные правоохранители сообщили о находке у нее 50 граммов кокаина. По законам ОАЭ, наказание за такие преступления является одним из самых суровых в мире — пожизненное заключение. Мать студентки Даниэль рассказала британским СМИ, что семья находится в шоковом состоянии.

"Ее только что перевели в другую тюрьму после пожизненного заключения. Это был огромный шок", — сказала Даниэль.

Женщина рассказала, что Миа О'Брайен изучала право и мечтала о карьере юриста, однако из-за "очень глупой ошибки" может испортить жизнь.

"Это молодая девушка, которая поступила в университет, чтобы изучать право, и, к сожалению, попала к не тем так называемым друзьям и совершила очень глупую ошибку, за что теперь расплачивается", — отметила мать девушки.

Семья Мии О'Брайен организовала сбор на GoFundMe, чтобы оплатить юридические услуги и иметь возможность посетить девушку в Дубае. В ближайшие недели защита планирует подать апелляцию.

Хотя пожизненное заключение в ОАЭ обычно означает 25 лет лишения свободы, Миа и ее семья надеются на смягчение приговора, в частности, депортацию в Великобританию.

Дубай остается одним из самых популярных туристических направлений, однако местные законы очень строги. За хранение наркотиков предусмотрены длительные сроки заключения, а в отдельных случаях может применяться смертная казнь. Случай Мии О'Брайен стал очередным напоминанием о том, как важно иностранцам соблюдать правила во время пребывания в ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Бали украинку хотят приговорить к смертной казни. Все из-за наркотиков, которые нашли у женщины. Всего через несколько дней подобный инцидент произошел с перуанкой.  



