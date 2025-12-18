logo

BTC/USD

87175

ETH/USD

2869.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия 10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни

От живописных уголков природы до городов, которые выглядят как фантастические фильмы.

18 декабря 2025, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Мир полон невероятных уголков, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. От поразительных природных пейзажей до городов, которые выглядят как декорации из кино – эти места способны превратить путешествие в настоящую сказку.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни

Места, заставляющие сердце биться быстрее – ТОП-10 локаций мира, которые стоит посетить

1. Памуккале, Турция
Белый каскад термальных бассейнов, напоминающий снежные террасы, создает ощущение другого мира.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

2. Антарктида
Величественные ледники, невероятные айсберги и встреча с пингвинами – мечта для настоящих авантюристов.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

3. Каппадокия, Турция
Воздушные шары над фантастическими утесами – это зрелище, которое запоминается навсегда.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

4. Мачу-Пикчу, Перу
Древний город инков в горах Анд поражает масштабом и таинственностью.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

5. Венеция, Италия
Гондолы, каналы и архитектура эпохи Возрождения – романтика, очаровывающая миллионы.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

6. Белый город Убуд, Бали, Индонезия
Рисовые террасы, тропическая природа и сливающаяся с ландшафтом культура создают атмосферу полного релакса.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

7. Гранд-Каньон, США
Гигантские каньоны и невероятные закаты – природа во всем своем величии.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

8. Северное сияние, Норвегия/Исландия
Магия неба: невероятные цветные волны света, заставляющие затаить дыхание.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

9. Парк Торрес-дель-Пайне, Чили
Горные пики, ледники и озера – рай для фотографов и любителей природы.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

10. Остров Сокотра, Йемен
Невероятная флора и фауна, которая выглядит как фантастические фильмы.

10 невероятных мест в мире, где хочется оказаться хотя бы раз в жизни - фото 2

Эти места вдохновляют на путешествия, дарят эмоции и заставляют мечтать. Даже если планируете только виртуальную поездку, они могут оставить незабываемые впечатления.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что около 40% взрослых украинских иммигрантов в Польше имеют высокую или очень высокую вероятность остаться в стране навсегда. К таким выводам пришли аналитики Польского экономического института (PIE), проанализировав мотивации, планы и уровень интеграции украинцев, выехавших в Польшу после начала полномасштабной войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости