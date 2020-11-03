7 способов путешествовать по миру с ограниченным бюджетом

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Путешествие в межсезонье

Один из лучших способов путешествовать с ограниченным бюджетом — исследовать новые направления в межсезонье. Хотя конкретное место не будет являться идеальным из-за сезона или погоды, во многих случаях вы обнаружите, что билеты на самолет и отели стоят намного меньше.

Избегайте полетов в выходные дни

Поскольку большинство людей стараются успеть домой на работу, авиакомпании обычно повышают цены на полеты в выходные дни. Вместо того чтобы возвращаться в воскресенье, приобретите обратные билеты на понедельник или вторник – это поможет избежать дополнительных затрат.

Путешествуйте с друзьями

Одна из любимых многими уловок — сэкономить, путешествуя с друзьями. Это не только весело, но и намного доступнее, ведь вы всегда можете разделить счет на всю компанию.

Планируйте отпуск заранее

Часто мы тратим больше, чем необходимо, откладывая покупки вещей и бронь билетов на последний момент. Известно, что авиакомпании и отели повышают цены по мере приближения выбранной вами даты.

Выбирайте хостелы

Пребывание в хостеле — отличная альтернатива дорогим отелям. Если вы согласны делить комнату с незнакомцами и иметь общую ванную комнату, вы сможете легко забронировать недорогое проживание в любой стране мира. Кроме того, это отличный способ завести новые интернациональные знакомства.

Непопулярные направления

Как известно, популярные туристические направления требуют большего бюджета. Один из способов сэкономить, но при этом посетить популярные туристические места – остановится в одном из соседних городов, а затем отправиться в нужное место общественным транспортом на один-два дня.

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