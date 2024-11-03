5 райских уголков: самые красивые острова о которых не говорят (ФОТО)

Уютные уголки нашей планеты скрывают неизведанные острова, способные очаровать даже самых опытных путешественников. Многие из них остаются без внимания туристических гидов и толп отдыхающих, даря уникальные возможности для спокойного отдыха среди природы. Наша подборка о 5 красивых островах, о которых вы, возможно, никогда не слышали, станет для вас настоящим открытием.

Остров. Фото: freepik

1. Сокотра, Йемен

Сокотра – это настоящий инопланетный пейзаж на Земле. Остров поражает своей уникальной флорой и фауной, не встречающейся больше нигде на планете. Драконовые деревья, пустынные розы и другие эндемичные растения создают неповторимую атмосферу. Кроме того, Сокотра славится своими белоснежными пляжами и кристально чистой водой, идеальной для дайвинга и снорклинга.

2. Лизард, Англия

Не обязательно уезжать далеко, чтобы найти настоящий райский уголок. Остров Лизард, расположенный на крайнем юге Англии, обрадует любителей дикой природы. Скалистые берега, песчаные дюны, разнообразные птицы и морские животные – все это можно найти на этом уютном острове.

3. Атолл, Мальдивы

Хотя Мальдивы известны своими роскошными курортами, есть на этом архипелаге и более спокойные уголки. Один из них – остров Атолл. Здесь вы можете насладиться уединением, кристально чистой водой и белыми пляжами. Атолл – идеальное место для любителей дайвинга и снорклинга.

4. Лорд-Хау, Австралия

Остров Лорд-Хау – это настоящий рай для любителей природы. Густые тропические леса, вулканические кратеры, девственные пляжи и коралловые рифы – все это создает неповторимую атмосферу этого острова. Лорд-Хау – идеальное место для пеших прогулок, дайвинга и наблюдения за птицами.

5. Маркизские острова, Французская Полинезия

Маркизские острова – это настоящий рай для путешественников, ищущих аутентичного опыта. Эти отдаленные острова славятся своей культурой, традициями и природной красотой. Высокие горы, глубокие долины, водопады и густые леса создают неповторимый ландшафт.