Куда поехать в октябре в Украине: лучшие варианты для путешествия на автомобиле

Язык
BTC/USD
11543.87
ETH/USD
386.35
LTC/USD
50.45
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Виолетта Комаровская
Осень — не повод закрываться дома в ожидании нового туристического сезона. Особенно если у вас есть возможность путешествовать на машине. Топ-10 идеальных мест для активного отдыха на выходных приводит издание Travel24.
Путешествие на автомобиле. Фото: styleinsider.com.ua
Софиевский парк. Умань
Парк, который позже получил статус Национального, был заложен в 1796 году графом Потоцким в подарок его жене. Осенью здесь невероятного красиво и можно прокатиться по подземной реке Ахеронт.
"Oktoberfest, снова в небо". Каменец-Подольский
Этот город славится не только своей невероятной архитектурой и крепостью, но еще и фестивалем воздушных шаров в октябре.
Термальные бассейны. Закарпатье
Именно здесь можно немного продлить себе пляжный сезон и даже в прохладную погоду поплескаться в бассейнах с термальной водой.
400-летнине дубы. Тростянец
А кроме старинных дубов можно еще посетить старинный дворец, живописные озера и грот Нимф.
Праздник вина и сыра Львов
Настоящий праздник живота посреди неповторимой атмосферы старого города.
Тоннель любви. Клевань
Именно осенью железнодорожный тоннель приобретает красно-желтую тональность. Зрелище невероятное.
Музей-писанка. Коломыя
Это один из самых известных музеев Украины, который хранит уникальную коллекцию пасхальной живописи. Да и Карпаты в это время года прекрасны.
Замки западной Украины
На них стоит потратить не один и не два дня. Особое внимание заслуживает Золотая подкова Львовской области — Олесский, Золочевский и Подгорецкий замки.
Радоновые ванны. Хмельник
Замечательный вариант, чтобы немного поправить свое здоровье. Здесь можно понежиться в целебной ванной, посетить грязевые процедуры и прогуляться по дворцу графа Ксидо.
Дендропарк "Александрия". Белая Церковь
Один из крупнейших парков Европы. Здания в стиле классицизма и желтые деревья сделают ваш отдых незабываемым.
Ранее "Комментарии" также рассказывали, какие страны разрешено посещать украинцам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости