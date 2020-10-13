kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.10.2020

BTC/USD

11543.87

ETH/USD

386.35

LTC/USD

50.45

НБУ 13.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг путешествия Куда поехать в октябре в Украине: лучшие варианты для путешествия на автомобиле
commentss НОВОСТИ Все новости

Куда поехать в октябре в Украине: лучшие варианты для путешествия на автомобиле

Среди преимуществ осенних путешествий - небольшое количество туристов и комфортная погода

сегодня, 12:27
Автор:

Виолетта Комаровская

Осень — не повод закрываться дома в ожидании нового туристического сезона. Особенно если у вас есть возможность путешествовать на машине. Топ-10 идеальных мест для активного отдыха на выходных приводит издание Travel24.

Куда поехать в октябре в Украине: лучшие варианты для путешествия на автомобиле

Путешествие на автомобиле. Фото: styleinsider.com.ua

Софиевский парк. Умань

Парк, который позже получил статус Национального, был заложен в 1796 году графом Потоцким в подарок его жене. Осенью здесь невероятного красиво и можно прокатиться по подземной реке Ахеронт.


"Oktoberfest, снова в небо". Каменец-Подольский

Этот город славится не только своей невероятной архитектурой и крепостью, но еще и фестивалем воздушных шаров в октябре. 


Термальные бассейны. Закарпатье

Именно здесь можно немного продлить себе пляжный сезон и даже в прохладную погоду поплескаться в бассейнах с термальной водой. 

400-летнине дубы. Тростянец

А кроме старинных дубов можно еще посетить старинный дворец, живописные озера и грот Нимф. 

Праздник вина и сыра Львов

Настоящий праздник живота посреди неповторимой атмосферы старого города.

Тоннель любви. Клевань

Именно осенью железнодорожный тоннель приобретает красно-желтую тональность. Зрелище невероятное. 


Музей-писанка. Коломыя

Это один из самых известных музеев Украины, который хранит уникальную коллекцию пасхальной живописи. Да и Карпаты в это время года прекрасны.

Замки западной Украины 

На них стоит потратить не один и не два дня. Особое внимание заслуживает Золотая подкова Львовской области — Олесский, Золочевский и Подгорецкий замки. 


Радоновые ванны. Хмельник

Замечательный вариант, чтобы немного поправить свое здоровье. Здесь можно понежиться в целебной ванной, посетить грязевые процедуры и прогуляться по дворцу графа Ксидо.

Дендропарк "Александрия". Белая Церковь

Один из крупнейших парков Европы. Здания в стиле классицизма и желтые деревья сделают ваш отдых незабываемым. 


Ранее "Комментарии" также рассказывали, какие страны разрешено посещать украинцам. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ