Куда поехать в октябре в Украине: лучшие варианты для путешествия на автомобиле

Осень — не повод закрываться дома в ожидании нового туристического сезона. Особенно если у вас есть возможность путешествовать на машине. Топ-10 идеальных мест для активного отдыха на выходных приводит издание Travel24.

Путешествие на автомобиле. Фото: styleinsider.com.ua

Софиевский парк. Умань

Парк, который позже получил статус Национального, был заложен в 1796 году графом Потоцким в подарок его жене. Осенью здесь невероятного красиво и можно прокатиться по подземной реке Ахеронт.





"Oktoberfest, снова в небо". Каменец-Подольский

Этот город славится не только своей невероятной архитектурой и крепостью, но еще и фестивалем воздушных шаров в октябре.





Термальные бассейны. Закарпатье



Именно здесь можно немного продлить себе пляжный сезон и даже в прохладную погоду поплескаться в бассейнах с термальной водой.

400-летнине дубы. Тростянец

А кроме старинных дубов можно еще посетить старинный дворец, живописные озера и грот Нимф.

Праздник вина и сыра Львов

Настоящий праздник живота посреди неповторимой атмосферы старого города.

Тоннель любви. Клевань

Именно осенью железнодорожный тоннель приобретает красно-желтую тональность. Зрелище невероятное.





Музей-писанка. Коломыя

Это один из самых известных музеев Украины, который хранит уникальную коллекцию пасхальной живописи. Да и Карпаты в это время года прекрасны.

Замки западной Украины

На них стоит потратить не один и не два дня. Особое внимание заслуживает Золотая подкова Львовской области — Олесский, Золочевский и Подгорецкий замки.





Радоновые ванны. Хмельник

Замечательный вариант, чтобы немного поправить свое здоровье. Здесь можно понежиться в целебной ванной, посетить грязевые процедуры и прогуляться по дворцу графа Ксидо.

Дендропарк "Александрия". Белая Церковь

Один из крупнейших парков Европы. Здания в стиле классицизма и желтые деревья сделают ваш отдых незабываемым.





Ранее "Комментарии" также рассказывали, какие страны разрешено посещать украинцам.

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