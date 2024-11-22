Куда поехать на Рождество: лучшие ярмарки Европы 2024

В Европе стартуют рождественские ярмарки — сказочные локации, ежегодно привлекающие миллионы туристов. Глинтвейн, ароматный шоколад, музыка и праздничные огни – все это создает неповторимую атмосферу Рождества. Предлагаем подборку пяти лучших ярмарок, которые следует посетить в 2024 году.

Топ-5 рождественских ярмарок Европы

Страсбург

Страсбург называют "столицей Рождества", и это не преувеличение. Местная ярмарка, основанная в 1570 году, славится своей атмосферой, которая кажется сотканной из сказочных историй. В самом сердце города, на площади Клебера, возвышается грандиозная елка, а узенькие улочки исторического центра украшены праздничными гирляндами. Здесь предложат лучшие французские деликатесы, горячий шоколад и сувениры ручной работы, которые станут незабываемыми воспоминаниями о путешествии.

Когда? 27 ноября – 27 декабря 2024 года.

Где? Площадь Клебера и старый город.

Берлин

Берлин знает, как удивлять! В немецкой столице более 70 рождественских ярмарок, каждая из которых особенная. Самые известные из них – на Александерплац, Постдамской площади и Бебельплац. Что следует попробовать? Обязательно глинтвейн, пряники и традиционные германские колбаски. А еще, не пропустите катки, музыкальные выступления и ремесленные лавочки, где можно найти уникальные подарки для близких.

Когда? 25 ноября – 31 декабря 2024 года.

Где? Александерплац, Постдамская площадь, Бебельплац.

Вена

Когда речь идет о Рождестве, Вена превращается в живую открытку. Главная ярмарка на Ратушной площади поражает разнообразием развлечений. Малышей очаровывают сказочные домики и мастер-классы, взрослых — огромный каток Vienna Ice World. А еще — горячий пунш, шоколадные конфеты и легендарный штрудель, которые сделают ваше путешествие незабываемым.

Когда? 15 ноября – 26 декабря 2024 года.

Где? Ратушная площадь (Ратгаусплац).

Прага

Прага всегда кажется немного магической, а в период праздников становится просто непревзойденной. Ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях – это взрыв красок, ароматов и музыки. Здесь вам предложат попробовать трдельник с корицей, горячий шоколад или медовый напиток. Вечером свет гирлянд и новогодних огней придает городу еще больше очарования. Прага зимой – это сказка, которую хочется пересматривать снова и снова.

Когда? 30 ноября 2024 – 6 января 2025 года.

Где? Староместская площадь, Вацлавская площадь.

Будапешт

Будапешт поражает своим теплом и гостеприимством даже зимой. Главные рождественские ярмарки у базилики Святого Стефана и на площади Верешмарти предлагают световое шоу, живую музыку и множество вкусностей. Венгерский гуляш, свежеиспеченные лангоши и горячее вино идеально дополняют настроение. А если хотите чего-то особенного, обязательно посетите рождественский каток у базилики – это уникальный опыт.

Когда? 15 ноября – 31 декабря 2024 года.

Где? Площадь Верешмарти, базилика Святого Стефана.

Рождественские ярмарки — это не только о шоппинге или еде, но и о возможности почувствовать дух праздников, провести время с близкими и зарядиться позитивом на весь год. Планируйте свое путешествие заранее, ведь именно сейчас лучшее время для сказочных приключений.