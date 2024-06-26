Куда отправиться в Европу дешево и сердито

По всему миру заметно нарастает интерес к возрождению туристической отрасли после долгих лет пандемии. Ожидается, что 2024 год станет переломным моментом, ознаменуя новый "ренессанс" для туристов и профессионалов отрасли. Несмотря на увеличение цен в некоторых популярных направлениях, эксперты утверждают, что по-прежнему существуют доступные и привлекательные варианты для путешествий.

Пять европейских городов для бюджетных путешествий в 2024 году

Тревел-эксперт Мэгги Канко поделилась своими наблюдениями о пяти самых доступных городах Европейского Союза, которые заслуживают внимания путешественников в предстоящем году. Среди них выделяются Будапешт, Тирана, Бухарест, София и Порту.

Будапешт

Будапешт, столица Венгрии, продолжает привлекать туристов своей впечатляющей архитектурой и культурным наследием. Город, который Канко назвала "одним из самых красивых в Европе", идеально подходит для тех, кто ищет качественный отдых по разумной цене. Легендарные термальные ванны, вкусная, хотя и недооцененная местная кухня, а также удобства, такие как бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев, делают этот город особенно привлекательным.





Тирана

Тирана, столица Албании, демонстрирует свое восстановление после долгих лет политической изоляции. Сегодня город предлагает уникальные архитектурные решения и гостеприимство, которые делают его местом "must visit" среди европейских столиц. Культурное наследие и исторически значимые места, как напоминание о бурном прошлом, теперь являются ключевыми аттракционами для туристов.





Бухарест и София

Бухарест, столица Румынии, и София, столица Болгарии, предлагают туристам уникальный опыт. Бухарест известен своей безопасностью и доступными ценами, тогда как София удивляет посетителей своей богатой историей и статусом одной из древнейших столиц Европы. Оба города предоставляют возможность насладиться автентичной культурой и историей при сравнительно низких расходах.









Порту

Порту, жемчужина Португалии, уже давно признан одним из самых красивых городов мира. Этот город привлекает не только своими живописными пейзажами, но и доступными ценами, что делает его идеальным выбором для туристов, стремящихся исследовать Европу без значительных финансовых затрат.



