Космическая реальность: японцы создали проект туристического космопорта

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Кириєнко Анна
Архитекторы японского архитектурного бюро Noiz разработали концепцию футуристического космопорта, который состоит из четырех этажей. Первый космопорт построен на острове в Токийском заливе.
Фото: popmech.ru
Проектировщики надеются, что они заложили основу в аэропорты будущего, которые скоро массово построятся и станут важной частью инфраструктуры городов. Об этом сообщает сайт "Центр транспортных стратегий".
В ближайшем будущем космопорты будут переправлять путешественников к космическим туристическим местам.
По построению космопорты отличаются от аэропортов только тем, что на посадочной площадке будут размещаться не самолеты, а летательные аппараты.
Крыша космопорта покрыта солнечными панелями, которые обеспечивают здание энергией. Прозрачный потолок позволит создать внутренние дворики и даже сады, которые сделают приятным ожидание своего летательного аппарата.Внутри космопорта также будет все необходимое для комфортного пребывания пассажиров в здании во время ожидания полета.
Разработчики сообщают, что внутри будут находиться отель, художественный музей, тренажерный зал, аквариум и даже кинотеатр.
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