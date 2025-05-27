Коренной британец назвал 7 ошибок, которые совершают туристы в Лондоне

Лондон ежегодно привлекает миллионы путешественников, но даже самые опытные туристы здесь часто попадают в типичные туристические ловушки. Коренной житель Лондона Конор Кларк делится практическими советами, которые помогут лучше увидеть столицу Великобритании и избежать лишних трат.

7 распространенных ошибок туристов в Лондоне

Родившийся и выросший в британской столице Конор Кларк рассказал о 7 типичных туристических ошибках, которые регулярно видит среди путешественников в Лондоне.

1. Платить за вид на город, который можно получить бесплатно

Многие путешественники покупают дорогие билеты на 316-метровый небоскреб Shard, не зная, что панорамный пейзаж на Лондон можно увидеть совершенно бесплатно со Sky Garden. Это самый высокий общественный сад Лондона с ресторанами, барами и впечатляющими видами. Вход свободный, однако билеты нужно бронировать заранее.

2. Стоять слева на эскалаторе

Если вы не собираетесь спускаться или подниматься по эскалатору, убедитесь, что вы стоите с правой стороны. По словам Кларка, в лондонском метро левая сторона эскалатора предназначена для тех, кто спешит и поднимается пешком. Это базовое правило вежливости и его нарушение раздражает местных.

3. Не попробовать традиционное воскресное жаркое

Кларк указывает, что многие туристы посещают пабы Лондона только ради пинты пива, не зная, что здесь подают одно из самых знаменитых британских блюд Sunday Roast (воскресное жаркое). Это традиционное блюдо, обычно состоящее из жареного мяса, картофеля, йоркширского пудинга, подливы и разнообразных овощей.

4. Подготовка к дождю

Одно распространенное и ошибочное мнение о Лондоне состоит в том, что там всегда идет дождь. По словам Кларка, на самом деле погода в Британии изменчива и стоит готовиться ко всем случаям. Однако это не значит, что в июле нужно с собой брать зимнюю куртку.

5. Садиться в метро на коротких расстояниях

Британец отмечает, что многие путешественники попадая в Лондон попадают в туристическую ловушку полагая, что им нужно обязательно пользоваться метро в центре города. Например, станции Covent Garden и Leicester Square разделяют только одну остановку, а прогулка между ними занимает менее пяти минут и пролегает через местные улочки с магазинами и ресторанами, тогда как проезд в подземке займет больше времени из-за лестницы, эскалатора и очереди.

6. Шоппинг только на Оксфорд-стрит

Оксфорд-стрит – это одно из лучших мест для шопинга в Лондоне, но это также одна из самых оживленных улиц города. Часто улица переполнена, а цены выше. В качестве альтернативы могут стать торговые улочки в таких районах Лондона, как Челси, Мэрилебон или Камден. Там более спокойно и можно найти уникальные вещи от местных брендов.

7. Роскошное жилье в центре города

По словам Кларка, у Лондона удобная транспортная система, поэтому жить в центре города необязательно. Британец рекомендует районы Камден, Ислингтон или Стратфорд, которые дают аутентичный опыт и лучшие цены при сохранении доступности основных локаций Лондона для туристов.

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