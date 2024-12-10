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Ким Чен Ын приказал срочно красить автобусы: какая причина

Ким Чен Ын приказал Северной Корее готовиться к российским туристам.

сегодня, 16:20
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Slava Kot

Правительство Северной Кореи продолжает попытки расширить туристический сектор. Особое внимание уделено провинции Северный Хамген, которая благодаря своему стратегическому расположению у границ с Китаем и Россией перспективна для привлечения иностранных туристов. Среди многочисленных мероприятий по улучшению туристической инфраструктуры Ким Чен Ын приказал, в том числе и срочную окраску автобусов.

Ким Чен Ын приказал срочно красить автобусы: какая причина

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

В рамках подготовки к зимнему туристическому сезону Ким Чен Ын обязал работников автобусной фабрики в городе Чонджин за короткий срок перекрасить туристические автобусы.

"Рабочим автобусной фабрики Чонджин было приказано покрасить семь туристических автобусов всего за три дня. Рабочие с издевательством сообщали, что имея в наличии только один краскораспылитель, им приходилось красить нижние части автобусов кистями, что привело к низкому качеству работы", — сообщает издание Daily NK, специализирующееся на новостях из Северной Кореи.

Кроме этого, власти организуют мероприятия по расчистке снега для обеспечения работы аэропорта Чонджин и поддержки авиасообщения во время зимы. Ким Чен Ын ожидает, что гора Чхильбосан и горячие источники Кёнгсона станут ключевыми туристическими центрами для российских туристов, чтобы получить иностранную валюту в обход санкций.

По данным консульства РФ в 2024 году в Северную Корею прибыло 1000 туристов, 40% из них в провинцию Северный Хамген.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея сняла карантинные ограничения после коронавируса и в феврале 2024 впервые приняла туристов.

Также "Комментарии" писали, что путешественники назвали самые плохие страны, которые посещали.



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Источник: https://www.dailynk.com/english/north-korea-orders-tourism-expansion-chinese-russian-border-region/
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