Какой город стал лучшей европейской столицей для путешествий в 2024 году

Лиссабон, восхищающий путешественников своими яркими фасадами и теплым климатом, вновь оказался в центре внимания мировой туристической общественности. Португальская столица была признана лучшей европейской столицей для посещения в 2024 году по результатам исследования VisaGuide.World. Это открытие стало особенно значимым на фоне недавнего заявления местных властей о планах удвоить туристический налог, что могло бы повлиять на привлекательность города для туристов.

Топ-10 европейских столиц для бюджетных путешествий в 2024 год

Лиссабон издавна привлекает туристов не только своей культурой и историей, но и доступностью. Согласно исследованию, средняя стоимость недельного пребывания в городе составляет всего 385 евро — цена, которая оказывается на удивление низкой по сравнению с другими популярными европейскими столицами. Так, для сравнения, неделя в Лондоне обойдется путешественникам в 575 евро, а в Париже — в 640 евро.

Несмотря на предстоящее повышение налогов, эксперты утверждают, что Лиссабон по-прежнему остается одним из самых привлекательных направлений благодаря сочетанию низких цен и высокого качества обслуживания. Местные жители, известные своим гостеприимством и знанием английского языка, только добавляют привлекательности португальской столице.

Культурное богатство Лиссабона также играет ключевую роль в его популярности. Город предлагает широкий спектр достопримечательностей: от исторических зданий в стиле мануэлино до современных музеев и уличного искусства, не говоря уже о знаменитых трамваях, медленно прокладывающих свой путь по крутым улицам города.

По мнению экспертов, успешное сочетание доступности, культуры и гостеприимства делает Лиссабон идеальным выбором для путешественников, особенно для тех, кто ищет качественный отдых за разумные деньги. Поэтому, несмотря на изменения в экономической политике, Лиссабон остается на вершине списка лучших направлений для посещения в Европе.