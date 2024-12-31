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Какая страна возглавила рейтинг самых дружественных стран мира

Коста-Рика возглавила список самых дружественных стран мира для путешественников

сегодня, 12:00
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Slava Kot

Известное издание Conde Nast Traveller представило рейтинг самых дружественных стран мира для путешественников по версии Readers' Choice Awards 2024. Лидером стала Коста-Рика, получившая рекордные 96 баллов из 100, поразив туристов своим оптимизмом, экотуризмом и уникальной культурой гостеприимства.

Какая страна возглавила рейтинг самых дружественных стран мира

Коста-Рика. Фото: littlewanderbook

Коста-Рика возглавила рейтинг благодаря своему положительному подходу к жизни и гостеприимству, которое стало неотъемлемой частью культуры страны. Выражение "Pura Vida" (в переводе — "чистая жизнь") используется местными жителями как приветствие и жизненный девиз. Помимо доброжелательности людей Коста-Рика является ведущим направлением для экотуризма. Четверть ее территории охраняется заповедниками, что делает страну образцовым местом для совмещения отдыха с заботой о природе. Тропические леса, пляжи для серфинга мирового уровня и исключительное биоразнообразие делают Коста-Рику мечтой для путешественников.

На втором месте оказалась Новая Зеландия, набравшая 95,63 балла. Эта страна поражает туристов своим разнообразным ландшафтом – от вулканических парков до ледниковых долин. Ее дикие просторы и искреннее гостеприимство местных жителей создают неповторимую атмосферу для посетителей.

Третье место занял Таиланд с результатом 94,37 балла. Тайское гостеприимство уже давно является одним из символов страны. В 2024 году страна объявила безвизовый въезд для 93 стран, чем еще больше привлекла туристов. Путешественники могут насладиться как культурными особенностями, такими как плавучие рынки, так и природными чудесами, в частности, коралловыми рифами и тропическими островами.

Топ-10 самых дружественных стран мира:

  • 1. Коста-Рика — 96,15
  • 2. Новая Зеландия — 95,63
  • 3. Таиланд — 94,37
  • 4. Мальдивы — 93,50
  • 5. Канада — 93,33
  • 6. Япония — 93,25
  • 7. Шри-Ланка — 92,73
  • 8. Мексика — 92,17
  • 9. Вьетнам — 90,00
  • 10. Сейшельские острова — 88,84

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых опасных странах мира для путешественников.

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Источник: https://www.cntraveller.com/gallery/friendliest-countries-world
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