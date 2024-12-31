Какая страна возглавила рейтинг самых дружественных стран мира

Известное издание Conde Nast Traveller представило рейтинг самых дружественных стран мира для путешественников по версии Readers' Choice Awards 2024. Лидером стала Коста-Рика, получившая рекордные 96 баллов из 100, поразив туристов своим оптимизмом, экотуризмом и уникальной культурой гостеприимства.

Коста-Рика. Фото: littlewanderbook

Коста-Рика возглавила рейтинг благодаря своему положительному подходу к жизни и гостеприимству, которое стало неотъемлемой частью культуры страны. Выражение "Pura Vida" (в переводе — "чистая жизнь") используется местными жителями как приветствие и жизненный девиз. Помимо доброжелательности людей Коста-Рика является ведущим направлением для экотуризма. Четверть ее территории охраняется заповедниками, что делает страну образцовым местом для совмещения отдыха с заботой о природе. Тропические леса, пляжи для серфинга мирового уровня и исключительное биоразнообразие делают Коста-Рику мечтой для путешественников.

На втором месте оказалась Новая Зеландия, набравшая 95,63 балла. Эта страна поражает туристов своим разнообразным ландшафтом – от вулканических парков до ледниковых долин. Ее дикие просторы и искреннее гостеприимство местных жителей создают неповторимую атмосферу для посетителей.

Третье место занял Таиланд с результатом 94,37 балла. Тайское гостеприимство уже давно является одним из символов страны. В 2024 году страна объявила безвизовый въезд для 93 стран, чем еще больше привлекла туристов. Путешественники могут насладиться как культурными особенностями, такими как плавучие рынки, так и природными чудесами, в частности, коралловыми рифами и тропическими островами.

Топ-10 самых дружественных стран мира:

1. Коста-Рика — 96,15

2. Новая Зеландия — 95,63

3. Таиланд — 94,37

4. Мальдивы — 93,50

5. Канада — 93,33

6. Япония — 93,25

7. Шри-Ланка — 92,73

8. Мексика — 92,17

9. Вьетнам — 90,00

10. Сейшельские острова — 88,84

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