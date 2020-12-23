Как изменится туризм в 2021 году: цены, реформы, страны

Новый год не за горами. После почти года карантинных ограничений, локдаунов, открытия границ и закрытия, туризм готов "возродиться" с рядом новых реформ и возможностей.





Что изменится?

В сфере услуг "новая норма" означает переход к бесконтактным сервисам. В первые месяцы после снятия ограничений в конкретных странах ожидается нашествие туристов, которые "изголодались" по путешествиям в условиях годичной изоляции. Основная проблема туризма 2021 года — крайность. Длительный запрет на въезд в страну спровоцирует резкий поток туристов, когда ограничения будут сняты, и, как следствие, вероятность неконтролируемого распространения вируса появится вновь. Основным заданием туристического бизнеса будет контроль над потоком иностранцев, несмотря на открытие границ. Страны, провалившие эту миссию, повесят на свою систему здравоохранения тяжелое финансовое бремя, за которое придется отвечать местным налогоплательщикам.





Что повлияет на стоимость авиабилетов?

До октября цены на авиабилеты в мире были рекордно низкими, то есть на 20-35% ниже, чем в тот же период 2019 года. Но тут появилась вакцина... С ноября фиксируют рост цен на авиабилеты, который начался из-за появления первых предзаказов на вакцины. В Нигерии, например, подняли среднюю стоимость авиабилетов на 120%, как только в стране распространились слухи о вакцине в Африке.

Любая хорошая транспортная компания имеет на руках исследования о контрактах медицинских компаний на поставку вакцин в разные страны. Речь идет не о проекте COVAX, а о закупках крупных медкомпаний в конкретных странах, которые не упустят свою возможность получить прибыль. Появление вакцины в стране коррелирует со стоимостью билетов. Кроме того, регулирование стоимости билета также является хорошим способом ограничить неконтролируемый поток туристов, которые могут "возродить" COVID, поэтому государственная авиакомпания будет менять цены в соответствии и с этим фактором.





В какие страны и почему?

Некоторые страны будут вводить "льготы" для парковки самолетов или проводить другие мероприятия, которые увеличат количество международных рейсов. Такая глобальная реформа будет принята не сразу: страны могут запустить пилотные проекты, которые подтвердят эффективность нововведения. Предоставление "льгот" для международных рейсов увеличит поток туристов в одни страны, и, как следствие, он уменьшится в других.





На что нужно обратить внимание туристу 2021 года?

Нужно выбирать компании, которые активно внедряют дистанционные технологии для обслуживания. Например, "бесконтактное" обслуживание гостей в отеле с помощью искусственного интеллекта и комплексные платформы для туристов. В 2021 году таких будет предостаточно. После пандемии будет резкий приток посетителей ресторанов, которые захотят обедать вне дома из-за социального аспекта. В некоторых ресторанах посетителей обслуживает чат-бот, чтобы исключить риск заражения.

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