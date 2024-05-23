Как и сколько: чаевые в популярных туристических странах

Отправляясь в путешествие за границу, важно не только планировать маршруты и бронировать отели, но и понимать местные обычаи, в том числе культуру чаевых. Практика оставления чаевых может значительно отличаться от страны к стране, и то, что считается щедростью в одном месте, может быть воспринято как оскорбление в другом. Понимание этих нюансов поможет избежать неловких моментов и даже может существенно сэкономить ваш бюджет.

Сколько чаевых принято оставлять в самых популярных странах Европы

Великобритания: Чаевые в новом формате

После пандемии COVID-19 Великобритания активно переняла американскую модель чаевых, где ожидается, что чаевые будут оставлены для большинства сфер услуг. По данным The Times, распространенной практикой стало оставление до 20% через QR-коды и устройства бесконтактной оплаты. Однако эксперты советуют ограничиться 10-15% в большинстве случаев.

Франция: Чаевые уже включены в чек

Во французских ресторанах закон требует включения 15%-й платы за обслуживание в счет. Чаевые здесь не обязательны, но округление счета до ближайшего евро как похвала за хорошее обслуживание — обычное дело.

Испания: Чаевые по усмотрению клиента

В Испании, как отмечает Kirker Holidays, сервисный сбор может включаться в счет или нет, в зависимости от заведения. Обычно приемлемыми считаются чаевые в размере 5-10% от общей суммы счета, особенно если вы остались довольны сервисом.

Италия: Модерация и уважение

Итальянцы, по словам Кристины Маркони, обычно оставляют скромные чаевые, округляя счет на несколько евро вверх. Если в счете указано "servizio incluso", это означает, что чаевые уже включены.

Германия: Переход к безналичным чаевым

По словам Вишала Воры, в Германии после пандемии популярными стали безналичные платежи, где можно добавить до 20% в качестве чаевых на платежном терминале, особенно в барах и ресторанах.

Турция: Прозрачность счетов

В турецких ресторанах и отелях часто включается плата за обслуживание около 15%, но всегда стоит проверить счет. Чаевые в размере 10-15% приветствуются, особенно если обслуживание было выше среднего.

Таким образом, понимание культуры чаевых не только спасет вас от возможных недоразумений, но и позволит более глубоко понимать местніх жителей.