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Грудное молоко, 10 лобстеров и ловушка на призраков: Uber назвал самые удивительные вещи, потерянные в такси

Uber собрал рейтинг самых странных вещей, которые пассажиры забывали в такси

сегодня, 12:15
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Автор:
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Slava Kot

Американский сервис Uber обнародовал ежегодный отчет "Индекс потерянных и найденных вещей", в котором собрал самые курьезные предметы, оставленные пассажирами в автомобилях такси.

Грудное молоко, 10 лобстеров и ловушка на призраков: Uber назвал самые удивительные вещи, потерянные в такси

самые удивительные вещи, потерянные в такси

В списке фигурируют грудное молоко, голова манекена с натуральными волосами, а также документы о разводе, бензопила, набор для теста ДНК и десятке других позиций.

Uber отдельно видов пищевых продуктов. Пассажиры смогли забыть в такси ведро фасоли, 175 гамбургеров, 108 яиц, 24 банки кукурузы и большое ведро сыра фета.

"От своенравных голов манекенов до живых лобстеров — в этом году пассажиры Uber оставили после себя действительно незабываемые вещи. Мы понимаем, что даже самый странный предмет может иметь значение для владельца, поэтому стремимся вернуть потерянное", — отреагировала на список потерянных вещей вице-президент по операциям Uber Камиель Ирвинг.

50 странных вещей, которые забывали пассажиры в такси Uber:

  • 1. Палочка Гарри Поттера
  • 2. 15 кальянов
  • 3. Вареные яйца и свеча
  • 4. Грудное молоко
  • 5. Морской мох
  • 6. Бензопила
  • 7. "Фотография меня и моего друга в Бенихане"
  • 8. Скульптура курицы
  • 9. Голова манекена с человеческими волосами
  • 10. Синяя ламинированная бумага с желтым смайликом
  • 11. Набор для тестирования ДНК
  • 12. Очень большой портрет в коричневой коробке
  • 13. Микшерная доска DJ
  • 14. Товары "Ханна Монтана"
  • 15. Пугало кролика
  • 16. Розовый веер с двумя сердечками
  • 17. Букет из 100 красных роз
  • 18. Моноцикл
  • 19. Плакат с надписью "Это дело Филли"
  • 20. Табличка промоутера клуба "Анни вышла замуж" – это принадлежит клубу
  • 21. Писсуар
  • 22. Фигурка янки с качающейся головой
  • 23. Ведьмина метла
  • 24. Швейная машинка
  • 25. Силиконовый бюстгальтер
  • 26. Кукла крыса Реми
  • 27. Черепаха
  • 28. Аметистовый кристалл
  • 29. Перо павлина
  • 30. Корона леди Свободы
  • 31. 100 DVD
  • 32. Оземпик
  • 33. Рог для питья викингов
  • 34. Аквариум
  • 35. Говерборд и мини-холодильник
  • 36. Поддельная кровь
  • 37. Ловушка для привидений из фильма "Охотники за привидениями"
  • 38. Ортопедические стельки для ног
  • 39. Маленький кактус
  • 40. Pickleball весла и мяч
  • 41. Уши Шрека
  • 42. Бумаги о разводе
  • 43. Авиационная гарнитура
  • 44. Дорожный конус
  • 45. Корниш куры
  • 46. Тонкий фарфор
  • 47. Поршень
  • 48. Бермуды
  • 49. 10 живых лобстеров
  • 50. Дорожный конус

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как ездить в такси и общественном транспорте с домашними животными.

Также "Комментарии" писали о том, что люди забывали в такси Uber в прошлом году.



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Источник: https://www.uber.com/newsroom/the-2025-uber-lost-found-index/
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