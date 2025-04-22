Грудное молоко, 10 лобстеров и ловушка на призраков: Uber назвал самые удивительные вещи, потерянные в такси

Американский сервис Uber обнародовал ежегодный отчет "Индекс потерянных и найденных вещей", в котором собрал самые курьезные предметы, оставленные пассажирами в автомобилях такси.
самые удивительные вещи, потерянные в такси
В списке фигурируют грудное молоко, голова манекена с натуральными волосами, а также документы о разводе, бензопила, набор для теста ДНК и десятке других позиций.
Uber отдельно видов пищевых продуктов. Пассажиры смогли забыть в такси ведро фасоли, 175 гамбургеров, 108 яиц, 24 банки кукурузы и большое ведро сыра фета.
"От своенравных голов манекенов до живых лобстеров — в этом году пассажиры Uber оставили после себя действительно незабываемые вещи. Мы понимаем, что даже самый странный предмет может иметь значение для владельца, поэтому стремимся вернуть потерянное", — отреагировала на список потерянных вещей вице-президент по операциям Uber Камиель Ирвинг.
50 странных вещей, которые забывали пассажиры в такси Uber:
- 1. Палочка Гарри Поттера
- 2. 15 кальянов
- 3. Вареные яйца и свеча
- 4. Грудное молоко
- 5. Морской мох
- 6. Бензопила
- 7. "Фотография меня и моего друга в Бенихане"
- 8. Скульптура курицы
- 9. Голова манекена с человеческими волосами
- 10. Синяя ламинированная бумага с желтым смайликом
- 11. Набор для тестирования ДНК
- 12. Очень большой портрет в коричневой коробке
- 13. Микшерная доска DJ
- 14. Товары "Ханна Монтана"
- 15. Пугало кролика
- 16. Розовый веер с двумя сердечками
- 17. Букет из 100 красных роз
- 18. Моноцикл
- 19. Плакат с надписью "Это дело Филли"
- 20. Табличка промоутера клуба "Анни вышла замуж" – это принадлежит клубу
- 21. Писсуар
- 22. Фигурка янки с качающейся головой
- 23. Ведьмина метла
- 24. Швейная машинка
- 25. Силиконовый бюстгальтер
- 26. Кукла крыса Реми
- 27. Черепаха
- 28. Аметистовый кристалл
- 29. Перо павлина
- 30. Корона леди Свободы
- 31. 100 DVD
- 32. Оземпик
- 33. Рог для питья викингов
- 34. Аквариум
- 35. Говерборд и мини-холодильник
- 36. Поддельная кровь
- 37. Ловушка для привидений из фильма "Охотники за привидениями"
- 38. Ортопедические стельки для ног
- 39. Маленький кактус
- 40. Pickleball весла и мяч
- 41. Уши Шрека
- 42. Бумаги о разводе
- 43. Авиационная гарнитура
- 44. Дорожный конус
- 45. Корниш куры
- 46. Тонкий фарфор
- 47. Поршень
- 48. Бермуды
- 49. 10 живых лобстеров
- 50. Дорожный конус
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как ездить в такси и общественном транспорте с домашними животными.
Также "Комментарии" писали о том, что люди забывали в такси Uber в прошлом году.
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