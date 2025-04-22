Грудное молоко, 10 лобстеров и ловушка на призраков: Uber назвал самые удивительные вещи, потерянные в такси

Американский сервис Uber обнародовал ежегодный отчет "Индекс потерянных и найденных вещей", в котором собрал самые курьезные предметы, оставленные пассажирами в автомобилях такси.

самые удивительные вещи, потерянные в такси

В списке фигурируют грудное молоко, голова манекена с натуральными волосами, а также документы о разводе, бензопила, набор для теста ДНК и десятке других позиций.

Uber отдельно видов пищевых продуктов. Пассажиры смогли забыть в такси ведро фасоли, 175 гамбургеров, 108 яиц, 24 банки кукурузы и большое ведро сыра фета.

"От своенравных голов манекенов до живых лобстеров — в этом году пассажиры Uber оставили после себя действительно незабываемые вещи. Мы понимаем, что даже самый странный предмет может иметь значение для владельца, поэтому стремимся вернуть потерянное", — отреагировала на список потерянных вещей вице-президент по операциям Uber Камиель Ирвинг.

50 странных вещей, которые забывали пассажиры в такси Uber:

1. Палочка Гарри Поттера

Палочка Гарри Поттера 2. 15 кальянов

15 кальянов 3. Вареные яйца и свеча

Вареные яйца и свеча 4. Грудное молоко

Грудное молоко 5. Морской мох

Морской мох 6. Бензопила

Бензопила 7. "Фотография меня и моего друга в Бенихане"

"Фотография меня и моего друга в Бенихане" 8. Скульптура курицы

Скульптура курицы 9. Голова манекена с человеческими волосами

Голова манекена с человеческими волосами 10. Синяя ламинированная бумага с желтым смайликом

Синяя ламинированная бумага с желтым смайликом 11. Набор для тестирования ДНК

Набор для тестирования ДНК 12. Очень большой портрет в коричневой коробке

Очень большой портрет в коричневой коробке 13. Микшерная доска DJ

Микшерная доска DJ 14. Товары "Ханна Монтана"

Товары "Ханна Монтана" 15. Пугало кролика

Пугало кролика 16. Розовый веер с двумя сердечками

Розовый веер с двумя сердечками 17. Букет из 100 красных роз

Букет из 100 красных роз 18. Моноцикл

Моноцикл 19. Плакат с надписью "Это дело Филли"

Плакат с надписью "Это дело Филли" 20. Табличка промоутера клуба "Анни вышла замуж" – это принадлежит клубу

Табличка промоутера клуба "Анни вышла замуж" – это принадлежит клубу 21. Писсуар

Писсуар 22. Фигурка янки с качающейся головой

Фигурка янки с качающейся головой 23. Ведьмина метла

Ведьмина метла 24. Швейная машинка

Швейная машинка 25. Силиконовый бюстгальтер

Силиконовый бюстгальтер 26. Кукла крыса Реми

Кукла крыса Реми 27. Черепаха

Черепаха 28. Аметистовый кристалл

Аметистовый кристалл 29. Перо павлина

Перо павлина 30. Корона леди Свободы

Корона леди Свободы 31. 100 DVD

100 DVD 32. Оземпик

Оземпик 33. Рог для питья викингов

Рог для питья викингов 34. Аквариум

Аквариум 35. Говерборд и мини-холодильник

Говерборд и мини-холодильник 36. Поддельная кровь

Поддельная кровь 37. Ловушка для привидений из фильма "Охотники за привидениями"

Ловушка для привидений из фильма "Охотники за привидениями" 38. Ортопедические стельки для ног

Ортопедические стельки для ног 39. Маленький кактус

Маленький кактус 40. Pickleball весла и мяч

Pickleball весла и мяч 41. Уши Шрека

Уши Шрека 42. Бумаги о разводе

Бумаги о разводе 43. Авиационная гарнитура

Авиационная гарнитура 44. Дорожный конус

Дорожный конус 45. Корниш куры

Корниш куры 46. Тонкий фарфор

Тонкий фарфор 47. Поршень

Поршень 48. Бермуды

Бермуды 49. 10 живых лобстеров

10 живых лобстеров 50. Дорожный конус

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как ездить в такси и общественном транспорте с домашними животными.

Также "Комментарии" писали о том, что люди забывали в такси Uber в прошлом году.