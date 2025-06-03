Голый стюард устроил танцы в бизнес-классе самолета во время полета

Пассажиры рейса British Airways из Сан-Франциско в Лондон стали свидетелями неожиданного инцидента. Один из членов экипажа, а именно стюард бизнес-класса, внезапно появился в салоне совершенно обнаженным и начал танцевать.

Голый бортпроводник British Airways начал танцевать в полете

Инцидент произошел во время длительного перелета на высоте более 10 тыс. метров, когда пассажиры ожидали обслуживания. В этот момент экипаж самолета заметил отсутствие бортпроводника и принялся его искать. Танцующего мужчину обнаружили в туалете бизнес-класса полностью раздетым, и он пытался попасть в салон.

После попытки вернуть его в чувство стюарду дали пижаму, предназначенную для пассажиров первого класса и перевели его в отдельную зону. Бортпроводник был изолирован от пассажиров до конца почти одиннадцатичасового полета.

По словам одного из членов экипажа, инцидент предположительно произошел из-за употребления медицинских препаратов.

"Мы подозреваем, что он принимал таблетки во время работы. Это было очень необычно", — рассказал другой бортпроводник изданию The Sun об инциденте на борту самолета.

Представители British Airways подтвердили факт инцидента и сообщили, что бортпроводник временно отстранен от работы. После приземления в Лондоне мужчину передали медикам и доставили из самолета на колесном кресле. Впоследствии он был задержан полицией для выяснения обстоятельств его поведения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стюардессе, которую арестовали в аэропорту. Ей грозит суровое наказание из-за 46 килограммов наркотика, которые она пыталась провести.

Также "Комментарии" писал, что стюардессы умоляют пассажиров прекратить делать эту одну вещь в самолетах.