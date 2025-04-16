"Голое село": в нем ходят без одежды в магазины, дискотеки и на пляжи

Представьте место, где быть голым – это не нарушением правил, а наоборот, часть местной культуры. Все это реальность французского поселка Кап д'Агд (Cap d'Agde), ставшего европейской столицей натуризма. Оно ежегодно привлекает тысячи туристов-нудистов.

Нудистка в "голой деревне" Кап д'Агд во Франции. Фото из открытых источников

Кап д'Агд расположен на юге Франции, в регионе Лангедок-Руссильон. Региональные туристические гиды описывают это место как "ведущий нудистский курорт Средиземноморья". Но Кап д'Агд – это не только пляж. Это настоящий самостоятельный поселок, где обнажение принято не только у моря, но и в повседневной жизни.

Кап д'Агд имеет целую инфраструктуру, в которую входят отели, магазины, рестораны, банки, почтовое отделение, прачечные, парикмахерские, яхты и кемпинг для 2500 туристов. Особую популярность село приобрело среди свингеров и поклонников раскрепощенных вечеринок.

Кап д'Агд. Фото: ‏PASCAL GUYOT — AFP

Здесь люди голыми ездят на велосипедах, ходят по пекарням, магазинам, отдыхают в ресторанах и даже танцуют на дискотеках без одежды. Благодаря мягкому средиземноморскому климату жители и гости села могут наслаждаться натуризмом почти круглый год.

Несмотря на внешнюю непринужденность, жизнь в "голом селе" имеет четкие правила для туристов. Все посетители должны заполнить специальные формы для доступа к деревне нудистов и получить пропуск, позволяющий находиться на ее территории.

В уставе "голой деревни" Кап д'Агд существует четыре основных пункта, которые должны придерживаться нудисты:

Полное обнажение рекомендуется в присутствии других нудистов;

Необходимо соблюдать правила гигиены и чистоты в общественных и частных местах;

Запрещена какая-либо форма съемки без разрешения, а также порнографическая деятельность и реклама;

Приветствуется уважение к личному пространству каждого гостя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о нудизме, как образе жизни. Почему полезно оголять свое тело.

Также "Комментарии" писали, как дикий кабан обокрал нудиста в Берлине.