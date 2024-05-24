Где жить хорошо и не дорого: самые дешевые страны для жизни в 2024

В мире существует множество уголков, где жизнь не требует огромных финансовых вложений: от экзотических Анд до бурлящих улиц Джакарты. Портал Numbeo собрал данные о стоимости жизни из разных стран мира, где вы можете вести комфортабельную жизнь без значительных расходов.

Пять недорогих стран для комфортной жизни

5. Аргентина: демократичная стоимость при высоком качестве жизни

В Аргентине низкие расходы на жизнь комбинируются с высоким качеством услуг, что делает её привлекательным выбором для многих. Средние расходы на аренду в столице — Буэнос-Айресе — на 75% ниже, чем в США, а стоимость общественного транспорта и товаров повседневного спроса значительно уступает североамериканским стандартам. По данным Numbeo, ужин в среднем ресторане обойдется примерно в 20 долларов на двоих, что делает регулярное посещение кафе доступным удовольствием.

4. Вьетнам: жизнь на восточной стороне экономии

Вьетнам привлекает не только своими культурными достопримечательностями, но и одной из самых низких стоимостей жизни в Азии. Здесь вы можете снимать комфортабельное жилье за 250 долларов в месяц в крупных городах, таких как Хошимин и Ханой, где также предлагается богатый выбор дешёвых местных блюд. Например, традиционный вьетнамский обед из нескольких блюд может стоить всего 3-4 доллара.

3. Непал: простота и природа с минимальными затратами

Непал, страна с одним из самых доступных уровней жизни, предлагает минималистичный подход к повседневным расходам. Маленькие квартиры в центре городов стоят около 140 долларов в месяц, а местное население часто тратит менее 200 долларов в месяц на все нужды. По данным Numbeo, обед в местном кафе стоит около 2 долларов, а стоимость продуктов питания и других товаров первой необходимости остаётся очень низкой.

2. Боливия: культурное разнообразие с экономической выгодой

Жизнь в Боливии предоставляет уникальную возможность изучить культурное наследие и природные красоты при сравнительно низких расходах. Например, полноценный обед в ресторане может стоить около 2-3 долларов, а аренда жилья вне крупных городов — около 200-300 долларов в месяц. Эти факторы делают Боливию одним из самых доступных мест для жизни в Латинской Америке.

1. Индонезия: непревзойдённая доступность в тропическом раю

Индонезия остаётся лидером среди стран с самой низкой стоимостью жизни. В меньших городах и сельских районах можно обеспечить комфортную жизнь за 340 долларов в месяц. Стоимость аренды в столице, Джакарте, в среднем на 60% ниже, чем в крупных западных мегаполисах. Обед на двоих в ресторане средней ценовой категории в Джакарте стоит менее 20 долларов, что делает питание вне дома вполне доступным.

Таким образом, данные Numbeo позволяют нам оценить и сравнить стоимость жизни в разных странах, предоставляя ценную информацию для тех, кто рассматривает возможность переезда или длительного пребывания за границей.