Где отдых стоит 30 долларов в день: обзор лучших бюджетных стран

В летний период 2024 расходы на путешествия выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом, что заставило туристов обратить внимание на бюджетные варианты отдыха. Аналитик по экономическим путешествиям Джейсон Хиггс определил девять стран, которые, хотя и остаются малоизвестными для большинства, предлагают потрясающее соотношение цены и качества, что делает их идеальными для экономных путешественников.

Экономные страны для путешествий

Албания - Эта страна на Балканах предлагает путешественникам возможность погрузиться в культурное богатство и природную красоту за стоимость от 30 до 40 долларов в день. Исторические города, такие как Берат, и очаровательные прибрежные городки на Албанской Ривьере, идеальны для тех, кто ищет многогранный опыт за умеренную плату.

Бутан — известный своими стремительными горными пейзажами и глубоким пристрастием к культурной подлинности, Бутан является привлекательным выбором для приключенцев, ценящих устойчивый туризм. Ежедневные расходы от 50 до 70 долларов включают посещение богатых наследием монастырей и нетронутых природных резерватов.

Боливия — С ежедневными расходами всего 20-30 долларов Боливия является настоящим открытием для любителей приключений и природы. От знаменитых солончаков Салар-де-Уюни до красочного города Ла-Пас страна предлагает уникальные впечатления за низкую цену.

Кыргызстан — Неизведанные ландшафты и гостеприимная кочевая культура делают Кыргызстан отличным выбором для туристов, ищущих уникальный опыт. С ежедневными расходами от 20 до 30 долларов вы можете жить в традиционных юртах и наслаждаться местной кухней за минимальные средства.

Габон - С расходами от 40 до 50 долларов в день, Габон является местом, где любители природы могут встретить дикую фауну в своих природных средах. Эта страна предлагает не только девственные тропические леса, но и возможность почувствовать дикую природу без толп туристов.

Другие страны в списке, как Босния и Герцеговина, Шри-Ланка, Никарагуа и Черногория также предлагают свои уникальные привлекательности по низкой цене, каждая из которых идеально подходит для путешественников, стремящихся расширить свои горизонты и открыть новые культуры.

Выбор недорогих направлений для путешествий в 2024 году стал более доступным благодаря исследованиям экспертов. Такие страны как Албания, Бутан и Боливия, с их уникальными культурными и природными ресурсами, предлагают путешественникам возможность исследовать мир без лишних затрат, сохраняя при этом богатый и глубокий опыт путешествий.