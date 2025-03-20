Это может привести к задержке авиарейса: от чего просят отказаться туристов

Практически у каждого путешественника есть ручная кладь, то есть, тот багаж, который турист может взять с собой на борт самолета. Одна категория пассажиров берет личные вещи с собой на борт самолета, потому как не хочет переплачивать за багаж, который сдается перед посадкой. Другая часть пассажиров берет на борт свои ценные вещи, опасаясь потери чемодана на пути в багажный отсек. Есть и третья часть – эти пассажиры забивают багажные полки в салоне самолета товарами из duty free.

Туристы. Фото: из открытых источников

В итоге все это приводит к тому, что багажные полки переполняются и команде бортпроводников приходится распихивать сумки по салону, чтобы уместить все вещи пассажиров, или же и вовсе отправить часть чемоданов в багажное отделение.

Одновременно между путешественникам начинаются ожесточенные споры по поводу того, кто имеет больше прав помещать свой багаж на конкретную полку.

Однако, как утверждают туристические эксперты из Wild Packs, всего этого можно избежать, не совершая одну распространенную ошибку.

Многие люди игнорируют ограничения по размеру ручной клади или неправильно хранят свои сумки, помещая небольшие личные вещи на верхнюю багажную полку, а не под сиденье.

Еще одна распространенная ошибка – это выхватывание сумки из рядов позади вас при выходе из самолета. Это может привести к задержкам. Это заставляет других пассажиров останавливаться, пока вы пытаетесь дотянуться до своей сумки, загромождая проход и замедляя весь процесс.

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