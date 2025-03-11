Эта страна выдает больше всего воз россиянам в Европе: шокирующие цифры

Несмотря на санкции и ограничения, введенные Европейским Союзом из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, количество шенгенских виз, выданных гражданам России, выросло в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом. Главным центром в ЕС по выдаче туристических виз для россиян стала Италия.

Российские туристы. Фото из открытых источников

Согласно данным SchengenVisaInfo, в 2023 году Италия получила 143 517 визовых заявок от граждан России, что составило 28% от общего количества обращений. При этом россиянам в Италии была выдана 134 141 виза – самый большой показатель среди всех стран Шенгенской зоны.

Эта тенденция не только сохраняется, но и растет, ведь в 2024 году было выдано на 25% виз для россиян больше. По официальной статистике, в 2024 году россиянам выдали 508 562 визы, и 90% из них были туристическими.

Такие цифры вызывают серьезную обеспокоенность среди стран Балтии и Центральной Европы. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел в Брюсселе призвал полностью прекратить выдачу виз гражданам России.

"В нынешних условиях мы не можем продолжать работу как всегда, мы должны признать, что мы находимся в гибридной войне. В Латвии это влияет на ежедневную работу органов безопасности как на границе, так и внутри страны. Поэтому я призываю все государства-члены серьезно признать угрозу. Отказ от такой услуги является нашим моральным долгом", — сказал Рихардс.

Латвия, Польша, Литва, Эстония и Чехия полностью прекратили выдачу туристических виз россиянам, однако Италия, Испания, Франция, Германия и другие страны продолжают принимать заявки.

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