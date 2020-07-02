Египет открывает аэропорты и приветствует туристов возле пирамид после закрытия курортов из-за COVID-19

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Татьяна Веремеева
Египет в среду, 1 июля, возобновил международные авиарейсы и вновь открыл
основные туристические достопримечательности, включая Великие Пирамиды Гизы, после
более чем трехмесячного закрытия из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.
В середине марта страна закрыла свои аэропорты для регулярных международных
рейсов, а также закрыла известные исторические места, поскольку правительство
стремилось сдержать распространение вируса. Это привело к тому, что
туристическая отрасль фактически остановилась. По словам правительства Египта, на
туризм приходится 5% экономического производства. В то же время, по мнению
аналитиков, на самом деле на нее может приходиться до 15%, если учитывать
рабочие места и инвестиции, косвенно связанные с этой отраслью.
В первый день в Гизе было немного туристов. Журналисты Reuters, которые
также посетили достопримечательность, обращают внимание на то, что только
несколько человек были в масках.
Между тем, 16 рейсов вылетели из Международного аэропорта Каира в среду,
сообщил министр авиации страны. Утром два терминала прилета были пусты, но
экран показывал четыре регулярных рейса, которые должны были прибыть из Тулузы,
Кувейта, Туниса и Аммана.
Министр туризма и древностей Халед аль-Анани заявил, что два чартерных
рейса прибыли в среду утром в аэропорты Южного Синая и Красного моря, они перевозили
туристов из Украины. Эти провинции вдоль побережья Красного моря, а также Марса
Матроу на Средиземном море были разрешены для повторного открытия, поскольку здесь
были самые низкие показатели заболеваемости.
Всего Министерство здравоохранения Египта зарегистрировало 68 311 случаев
заболевания коронавирусом и 2953 случая смерти в стране.
Напомним, в Египте возобновят
работу только отели с необходимыми сертификатами: Safe Hygiene Certificate
подтверждает соблюдение обновленных протоколов безопасности во время пандемии
коронавируса.
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