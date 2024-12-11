Десятки тысяч за отдых в Карпатах: сколько стоит праздничная сказка

Новый год в Карпатах – мечта многих украинцев. И похоже, что в этом году она станет реальностью для тех, кто успел забронировать жилье. до 3 января.

Сколько стоит отдых в Буковеле

Буковель традиционно остается самым дорогим горнолыжным курортом. Здесь цены на двухместные номера в Bukovel Hotel (3 звезды) на четыре дня начинаются от 29 тысяч гривен за эконом-класс и достигают 68 тысяч гривен за полулюкс. тысяч гривен.

Если хотите сэкономить, стоит обратить внимание на Драгобрат, где цены стартуют от 18 тысяч гривен. Например, в менее популярных локациях можно найти домики даже за 43 тысяч гривен, что значительно дешевле, чем в Буковеле.

Для крупных компаний есть вариант аренды коттеджей. В Полянице, например, коттедж с восьми спальнями обойдется в 192 тысячи гривен за четыре дня.

Карпаты предлагают разнообразный отдых. Туристические компании организуют автобусные туры на четыре дня, стоимость которых начинается от 8,5-9,5 тысяч гривен с человека. экскурсии.

Правда, в стоимость часто входят только завтраки, а за ужины или дополнительные развлечения нужно платить отдельно. Посещение музеев или подъемников не всегда включено в пакет.

Карпаты остаются любимым местом для зимнего отдыха среди украинцев. Но из-за высокого спроса, цены на праздники действительно кусаются. Если хотите сэкономить и получить максимум удовольствия, планируйте свой отдых заранее.

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