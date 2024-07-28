Что такое парижский синдром: как столица Франции шокирует туристов

Париж – это город романтики, любви и искусства, который привлекает туристов со всего мира. Однако для некоторых путешественников, особенно японских туристов, посещение французской столицы может стать причиной неожиданных психологических проблем, известных под название парижский синдром.



Туристы могут столкнуться с парижским синдромом во Франции. Фото из открытых источников

Парижский синдром впервые был идентифицирован в 1986 году японским психиатром Хироаки Ото. Это временное психическое расстройство, которое проявляется в виде сильного стресса, тревоги, депрессии, галлюцинаций и других симптомов, включая головокружение, потливость и учащенное сердцебиение. Возникает он из-за сильного культурного шока и разочарования, когда реальность Парижа не соответствует ожиданиям туристов.

Каждый год около 20 туристов обращаются в парижские больницы с этим синдромом. Особенно уязвимы к парижскому синдрому японские туристы. Благодаря фильмам для многих туристов Париж является символом элегантности, изысканной атмосферы, идиллических улиц, радушных прохожих, любви и искусства. Однако, приезжая во французскую столицу, они сталкиваются с реальностью, далеко не всегда отвечающей их идеализированным представлениям.

Шумные улицы, не всегда дружелюбные жители, культурные и языковые барьеры – все это может вызвать сильный стресс. Кроме того, в исследовании журнала CEOWORLD столицу Франции назвали самым неприятным городом Европы. А в рейтинге Nast Traveler Париж занял четвертое место среди самых недружественных городов мира. Одним из примеров является история японской туристки, впервые посетившей Париж в 2019 году. Она описывала свои впечатления как "полное разрушение мечты".

"Я мечтала о Париже всю свою жизнь, но когда я приехала, все было не так, как я представляла. Люди были грубые, город был грязным, а я чувствовала себя совершенно одинокой и растерянной", – рассказала туристка.

Японское посольство во Франции даже имеет специальную горячую линию для столкнувшихся с парижским синдромом туристов. Посольство оказывает психологическую помощь и поддержку, помогая туристам справиться с культурным шоком и вернуться домой без серьезных последствий для здоровья.

Хотя парижский синдром является относительно редким явлением, он напоминает о важности реалистичных ожиданий и подготовке к путешествиям. Путешествуя в новые страны, важно помнить, что каждое место имеет свои уникальные особенности и вызовы. Подготовка к возможным трудностям и открытость новых впечатлений могут помочь избежать разочарований и сделать путешествие приятным и незабываемым.

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