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Что такое парижский синдром: как столица Франции шокирует туристов

Туристы, приезжающие в столицу Франции, могут получить парижский синдром.

сегодня, 14:00
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Slava Kot

Париж – это город романтики, любви и искусства, который привлекает туристов со всего мира. Однако для некоторых путешественников, особенно японских туристов, посещение французской столицы может стать причиной неожиданных психологических проблем, известных под название парижский синдром.

Что такое парижский синдром: как столица Франции шокирует туристов

Туристы могут столкнуться с парижским синдромом во Франции. Фото из открытых источников

Парижский синдром впервые был идентифицирован в 1986 году японским психиатром Хироаки Ото. Это временное психическое расстройство, которое проявляется в виде сильного стресса, тревоги, депрессии, галлюцинаций и других симптомов, включая головокружение, потливость и учащенное сердцебиение. Возникает он из-за сильного культурного шока и разочарования, когда реальность Парижа не соответствует ожиданиям туристов.

Каждый год около 20 туристов обращаются в парижские больницы с этим синдромом. Особенно уязвимы к парижскому синдрому японские туристы. Благодаря фильмам для многих туристов Париж является символом элегантности, изысканной атмосферы, идиллических улиц, радушных прохожих, любви и искусства. Однако, приезжая во французскую столицу, они сталкиваются с реальностью, далеко не всегда отвечающей их идеализированным представлениям.

Шумные улицы, не всегда дружелюбные жители, культурные и языковые барьеры – все это может вызвать сильный стресс. Кроме того, в исследовании журнала CEOWORLD столицу Франции назвали самым неприятным городом Европы. А в рейтинге Nast Traveler Париж занял четвертое место среди самых недружественных городов мира. Одним из примеров является история японской туристки, впервые посетившей Париж в 2019 году. Она описывала свои впечатления как "полное разрушение мечты".

"Я мечтала о Париже всю свою жизнь, но когда я приехала, все было не так, как я представляла. Люди были грубые, город был грязным, а я чувствовала себя совершенно одинокой и растерянной", – рассказала туристка.

Японское посольство во Франции даже имеет специальную горячую линию для столкнувшихся с парижским синдромом туристов. Посольство оказывает психологическую помощь и поддержку, помогая туристам справиться с культурным шоком и вернуться домой без серьезных последствий для здоровья.

Хотя парижский синдром является относительно редким явлением, он напоминает о важности реалистичных ожиданий и подготовке к путешествиям. Путешествуя в новые страны, важно помнить, что каждое место имеет свои уникальные особенности и вызовы. Подготовка к возможным трудностям и открытость новых впечатлений могут помочь избежать разочарований и сделать путешествие приятным и незабываемым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда парень сделал предложение девушке в Париже, а она отреагировала неожиданно для всех.

Также "Комментарии" писали об изнасиловании у Эйфелевой башни, где на туристку напали пять мужчин.



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