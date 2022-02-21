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Что нужно сделать сразу после посадки в самолет: пассажиры часто это игнорируют

Так, бортпроводница Арина Блум рекомендует пассажирам самолета сразу после посадки на рейс продезинфицировать свой столик, закрепленный на кресле впереди

сегодня, 00:35
Автор:

Ольга Чародий
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При посадке на борт самолета мы так спешим занять свое место, что забываем об одной важной вещи. Она очень актуальна в период пандемии. Так, бортпроводница Арина Блум рекомендует пассажирам самолета сразу после посадки на рейс продезинфицировать свой столик, закрепленный на кресле впереди. Как пишет Insider, Блум советует сделать это, как только вы положили ручную кладь и пристегнулись ремнями безопасности.

Что нужно сделать сразу после посадки в самолет: пассажиры часто это игнорируют

Самолет - фото из открытых источников

Уместно это, поскольку после того, как заняли свое место у пассажиров, мгновенно появляется желание прочитать книгу или выпить чаю. "Моя авиакомпания не просто так раздает маленькие спиртовые салфетки во время посадки. Просто быстро протрите столик, когда садитесь", – сказала стюардесса. Кроме очевидных рисков из-за коронавируса, есть еще несколько и других причин, по которым следует дезинфицировать свой стол, говорит работница авиакомпании:

Вы можете подумать, что люди только ставят напитки на подносе в спинках сидений, но человек к вам мог спать на нем или использовать для смены подгузников ребенку. Я видела, как люди ставили босые ноги на столики.

Напомним, руководители основных пассажирских и грузовых перевозчиков США предупредили о приближении "катастрофического" авиационного кризиса менее чем за 36 часов именно тогда, когда AT&T и Verizon намерены развернуть новую услугу 5G. Авиакомпании предупреждают, что новая услуга C-Band 5G, которая приступит к работе в среду, 19 января, может привести к непригодности значительного количества широкофюзеляжных самолетов и "потенциально может покинуть десятки тысяч американцев за рубежом", вызвав "хаос" для рейсов США. Федеральное управление авиации (FAA) предупредило, что потенциальные помехи могут повлиять на чувствительные приборы самолета, такие как высотомеры, и существенно усложнить операции в условиях слабой видимости.





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Источник: https://www.insider.com/things-you-should-never-do-on-planes-flight-attendant-2022-2
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