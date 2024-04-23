Европа остается магнитом для миллионов туристов каждый год, предлагая широкий спектр культурных и исторических достопримечательностей. Однако популярность таких крупных центров, как Париж, Рим или Барселона часто приводит к перенаселению и повышению цен, что может отпугнуть многих посетителей. В ответ на это возросла потребность в альтернативных местах отдыха, где можно насладиться европейской атмосферой без толп и высоких затрат.

Бюджетные страны Европы: куда поехать отдохнуть

Признанная экспертка по туризму Меги Канко из портала Travel Off Path предлагает свой список из пяти городов Европы, которые не только очаровывают своей красотой и уникальностью, но и известны своей доступностью.

1. Будапешт, Венгрия

Будапешт, часто называемый "Жемчужиной Дуная", соединяет в себе элегантность Вены и очарование Праги, предлагая при этом значительно более низкие цены. Столица Венгрии славится не только своими архитектурными шедеврами, но всемирно известными термальными ваннами и многогранной кухней. Такси и ужины здесь одни из самых доступных в Европе, делая город идеальным вариантом для ищущих культурного обогащения без лишних затрат.

2. Тирана, Албания

Тирана, столица одной из наиболее стремительно развивающихся стран Европы, становится новой туристической Меккой. Гостиницы, рестораны и ночная жизнь Тираны предлагают высокое качество по низким ценам. Посетители найдут здесь удивительную смесь старины и современности, а также богатый выбор кулинарных деликатесов.

3. Бухарест, Румыния

Румынская столица Бухарест привлекает туристов безопасностью и доступностью. Известный своими живописными парками, историческими памятниками и оживленной социальной жизнью, Бухарест является отличным выбором для тех, кто хочет исследовать Европу без необходимости тратить значительные суммы денег.

4. София, Болгария

Столица Болгарии, София, предлагает туристам уникальное соединение исторических реликвий и модной атмосферы. Вхождение Болгарии в Шенгенскую зону делает въезд и выезд из этого города еще более простым, позволяя путешественникам легко наслаждаться его культурными и природными ресурсами.

5. Порту, Португалия

Город Порту, с его увлекательными достопримечательностями и доступными ценами, уже давно привлекает внимание туристов со всего мира. Его живописные улочки и кафе с отличным капучино за 1,62 доллара создают атмосферу, которая запоминается на всю жизнь.