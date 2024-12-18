Большая птица столкнулась с самолетом и повредила двигатель: пассажиры считали, что умрут

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines со 196 людьми на борту вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди после столкновения с большой птицей. Инцидент произошел 12 декабря вскоре после взлета из аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Самолет Airbus A321

Самолет Airbus A321 направлялся в Шарлотту, штат Северная Каролина, когда на высоте 1400 метров один из двигателей получил повреждение из-за столкновения с птицей. Очевидцы сообщили, что после удара из двигателя вырывались языки пламени, а на борту слышались громкие взрывы.

"Я думала, что умру. Было страшно, раздалось несколько взрывов и зажегся огонь", — рассказала пассажирка Эми Стампер.

Экипаж самолета, сохраняя покой, немедленно связался с диспетчером воздушного движения и получил разрешение на аварийную посадку. Менее чем через 30 минут после инцидента самолет безопасно приземлился в международном аэропорту Джона Кеннеди. Несмотря на шок и панику среди пассажиров, многие из них выразили благодарность экипажу за профессионализм и быстрые действия, которые предотвратили трагедию.

American Airlines подтвердила, что никто на борту не пострадал. Пассажирам предоставили проживание в отеле, а рейс в Шарлотту был восстановлен на следующее утро.

"Мы благодарны нашей команде за их профессионализм и просим прощения у клиентов за неудобства, которые это могло повлечь", — говорится в заявлении авиакомпании.

Бывший глава Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Сумвалт указал, что пилотов учат летать на одном двигателе, поэтому во время инцидента "все работало так, как и должно было работать".

По данным Федеральной авиационной администрации, количество столкновений птиц с самолетами растет. В 2023 году в 713 аэропортах США было зафиксировано более 19400 таких инцидентов. Хотя большинство из них не наносит значительный ущерб, частные случаи, как этот, заставляют самолеты совершать аварийные посадки.

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