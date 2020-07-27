Болгария изменила правила въезда для украинцев

Язык
BTC/USD
10828.85
ETH/USD
321.13
LTC/USD
53.53
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
С 30 июля жители Украины смогут въехать в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до пересечения границы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
На тех же условиях Болгария с 28 июля открывает границы для граждан балканских стран, Молдовы, Израиля и Кувейта. Путешественникам из стран ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны и ряду других стран не нужно сдавать ПЦР-тест.
По данным источника, данный шаг руководство страны вынуждено сделать, чтобы поддержать черноморские курорты, которые сильно страдают из-за отсутствия туристов.
Ранее "Комментарии" сообщали, как Египет готовится встречать украинских туристов. С 27 июня в стране открылись кафе, клубы, спортзалы и театры после более чем трехмесячного запрета. Кроме того, разрешили посещать мечети и церкви, а еще отменили комендантский час в ночное время.
Такое решение приняли власти, несмотря на сохраняющуюся тенденцию к росту числа новых заболевших коронавирусом. Сообщается, что правительство пытается спасти египетскую экономику, которая сильно пострадала от эпидемии вируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости