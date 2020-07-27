Болгария изменила правила въезда для украинцев

С 30 июля жители Украины смогут въехать в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до пересечения границы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

На тех же условиях Болгария с 28 июля открывает границы для граждан балканских стран, Молдовы, Израиля и Кувейта. Путешественникам из стран ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны и ряду других стран не нужно сдавать ПЦР-тест.

По данным источника, данный шаг руководство страны вынуждено сделать, чтобы поддержать черноморские курорты, которые сильно страдают из-за отсутствия туристов.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Египет готовится встречать украинских туристов. С 27 июня в стране открылись кафе, клубы, спортзалы и театры после более чем трехмесячного запрета. Кроме того, разрешили посещать мечети и церкви, а еще отменили комендантский час в ночное время.

Такое решение приняли власти, несмотря на сохраняющуюся тенденцию к росту числа новых заболевших коронавирусом. Сообщается, что правительство пытается спасти египетскую экономику, которая сильно пострадала от эпидемии вируса.





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