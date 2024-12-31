Бешеный российский турист устроил бойню в Таиланде: полиция его жестоко наказала

Отдых на тропическом острове Пхукет превратился в кошмар из-за жестокого нападения пьяного российского туриста на гостей отеля и офицеров полиции. Инцидент произошел 27 декабря в районе Чонг Тале, где неадекватное поведение мужчины по имени Александр вызвало серьезные травмы у нескольких человек.

Пьяный русский турист. Фото из открытых источников

Инцидент начался, когда вооруженный ножом россиянин в состоянии алкогольного опьянения начал агрессивно вести себя в гостинице. Он нападал на других отдыхающих, нанося телесные повреждения. Сначала персонал и гости пытались успокоить нападающего, но их попытки оказались тщетными.

Так как ситуация обострялась, сотрудники гостиницы вызвали полицию. Однако даже по прибытии правоохранителей мужчина продолжал сопротивляться. Агрессора удалось остановить только благодаря объединенным усилиям нескольких человек. Однако его задержание стало вызовом даже полицейским. Мужчина боролся до последнего, нанося удары всем приближающимся.

Пьяный русский турист в Таиланде





Пьяный русский турист в Таиланде

Правоохранителям пришлось применить электрошокер против российского туриста, чтобы окончательно его обезвредить. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ, видны многочисленные травмы на лице и руках Александра.

После задержания российского туриста доставили в больницу Таланг для лечения, а затем перевезли в отделение полиции Чонг Тале. Ему инкриминируют несколько преступлений, среди которых нарушение общественного порядка, причинение телесных повреждений и нападение на правоохранителей.

Тайское законодательство предусматривает суровое наказание за следующие действия: нарушение общественного спокойствия может караться штрафом до 5000 бат (примерно 140 долларов), а за нападение на людей туристу грозит до двух лет заключения или штраф до 40 000 бат (примерно 1100 долларов). Кроме того, после суда российского туриста ждет депортация из Таиланда с аннулированием визы. Его внесут в черный список, что исключит возможность повторного въезда в страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде также произошел подобный инцидент с пьяным белорусским туристом, который начал бросаться на людей на улице в одних трусах.

Также "Комментарии" писали о стране, в которую не следует ехать, если вы не хотите встретить россиян в отпуске.