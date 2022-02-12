Берег смерти: как выглядит самое большое в мире кладбище кораблей в Индии (ФОТО)

Большинство судов строится в Восточной Азии, в частности, в Китае, Южной Корее и Японии, а разбивается и уничтожается – в Южной Азии, в частности, в Индии, Бангладеше и Пакистане. Крупнейшей верфью в мире, где разбирают корабли, является пляж Аланг в Индии. Размеры судоремонтной корабельной Аланги – впечатляют, пишет thetravel.

Кладбище кораблей в Индии (фото из открытых источников)

На пляжах Аланга в Индии уничтожают и разбирают десятки кораблей. Корабельня по разборке судов в Аланге ( штат Гуджарат, Индия), была основана в 1983 году и быстро выросла, став самой большой корабельней по разборке судов в мире. Вскоре она вытеснила крупную судоремонтную корабельню Гадани в Пакистане. В 2012 году она перерабатывала около половины всех спасенных судов по всему миру.

В Аланге насчитывается в общей сложности около 183 участков (или помещений для разбивки судов) общей вместимостью 4,5 миллиона тонн легкого водоизмещения – LDT (вес судна без топлива и т.д.). Длина: простирающаяся на 10 километров (6 миль) вдоль побережья

Участки: 153 участка или судоремонтные корабельные в Аланге.

На этом карьере ржавеют большие супертанкеры, автомобильные паромы, контейнеровозы, а в прошлом океанские лайнеры. Эти корабли выбрасываются на берег во время прилива, и после отлива сотни работников приступают к опасной и трудоемкой работе по демонтажу корабля. То, что можно спасти, а все остальное выбрасывают на свалку.

К слову, самый длинный корабль распилили в 2009 году.

По информации Maine Insight, Индия проводит очень свободную политику в области защиты морской среды, и это, вероятно, облегчило выполнение опасной задачи по уничтожению судов. Известно, что несколько красивых коралловых рифов полностью уничтожены, а флора и фауна в этом районе существенно пострадала. Активисты утверждают, что там хранятся разные токсичные отходы, пригодная для использования нефть, ядовитые газы и даже радиоактивные элементы.

В 2021 году министр финансов Индии Нирмала Ситараман объявила о намерении удвоить мощности по переработке судов к 2024 году. Эта цель должна быть достигнута за счет привлечения большего количества судов из Европы и Японии.

В 2021 году около 48% судоремонтных мощностей Аланги простаивали. В 2011-2021гг годах он имел рекордные 415 судов – это был единственный раз, когда огромная корабельня приблизилась к своей полной мощности в 4,5 миллиона тонн.

Несмотря на то, что его мощность составляет лишь малую часть, планируется прибавить еще 15 участков в попытке увеличить объем.

Большинство судов, прибывающих в Аланг, зарегистрированы в странах, обычно считающихся налоговыми убежищами (например, Сент-Китс и Невис, Барбадос И Панама).

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Индия полностью откажется от одноразового пластика.

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