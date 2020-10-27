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Авиаэксперт назвал самые опасные места в аэропорту во время пандемии

Предметы, которые несут особую опасность для пассажира во время пандемии, могут оказаться в его ручной клади

сегодня, 08:06
Автор:

Виолетта Комаровская

Где пассажиров подстерегает опасность в аэропорту во время пандемии, рассказал британский авиаэксперт Мартин Линдсторм. Оказалось, что проще всего подхватить коронавирус на паспортном контроле. Но потенциально опасные предметы могут оказаться даже в ручной клади, передает Daily Express.

Авиаэксперт назвал самые опасные места в аэропорту во время пандемии

Самые опасные места в аэропорту. Фото: avianews.com

Место, через которые проходят все без исключения пассажиры — паспортный контроль. И именно здесь, уверен специалист, опасность самая высокая. Документы все время передаются из рук в руки и, оказавшись у вас в сумке, уже могут быть потенциально поражены инфекцией. 

"Как только вы пройдете кабину паспортного контроля, сразу же продезинфицируйте руки и проделайте то же самое с вашим паспортом. Например, в самых крупных аэропортах Великобритании через стойки паспортного контроля ежедневно проходят более 235 тысяч гостей со своими паспортами", — отметил авиаэксперт.

Также он советует обрабатывать антисептиком телефон. Ведь его мы берем в руки чаще всего, да еще и прикладываем к лицу. 

Дезинфицировать необходимо и поверхности на борту самолета, с которыми пассажир будет все время соприкасаться. Делать это обязаны, в первую очередь, работники авиакомпании, но лучше перестраховаться. 

"Оказавшись у своего кресла на борту, протрите все поверхности дезинфицирующими салфетками. Я говорю о пряжке ремня безопасности, подлокотниках, столиках и сенсорных экранах", — советует Линдсторм.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как снизить риск инфицирования коронавирусом в закрытом помещении.


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