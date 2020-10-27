Авиаэксперт назвал самые опасные места в аэропорту во время пандемии

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Виолетта Комаровская
Где пассажиров подстерегает опасность в аэропорту во время пандемии, рассказал британский авиаэксперт Мартин Линдсторм. Оказалось, что проще всего подхватить коронавирус на паспортном контроле. Но потенциально опасные предметы могут оказаться даже в ручной клади, передает Daily Express.
Самые опасные места в аэропорту. Фото: avianews.com
Место, через которые проходят все без исключения пассажиры — паспортный контроль. И именно здесь, уверен специалист, опасность самая высокая. Документы все время передаются из рук в руки и, оказавшись у вас в сумке, уже могут быть потенциально поражены инфекцией.
Также он советует обрабатывать антисептиком телефон. Ведь его мы берем в руки чаще всего, да еще и прикладываем к лицу.
Дезинфицировать необходимо и поверхности на борту самолета, с которыми пассажир будет все время соприкасаться. Делать это обязаны, в первую очередь, работники авиакомпании, но лучше перестраховаться.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как снизить риск инфицирования коронавирусом в закрытом помещении.
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