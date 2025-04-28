logo

BTC/USD

94719.65

ETH/USD

1794.14

LTC/USD

86.28

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия Арестовать могут каждого: странные запреты в Бразилии, о которых могут не знать даже опытные путешественники
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестовать могут каждого: странные запреты в Бразилии, о которых могут не знать даже опытные путешественники

Топ странных запретов в Бразилии, за нарушение которых грозит штраф или тюрьма

сегодня, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Бразилия – страна с богатым культурным наследием и удивительными природными ландшафтами. Однако кроме красивых пляжей и карнавальных парадов, эта страна имеет ряд странных и необычных законов, которые могут шокировать даже опытных путешественников.

Арестовать могут каждого: странные запреты в Бразилии, о которых могут не знать даже опытные путешественники

Бразилия. Фото из открытых источников

Бразилия славится своими пляжами и открытым отношением к телу, но есть одно ограничение: женщинам запрещено загорать топлес. Хотя пляжи Бразилии известны своим отсутствием строгих правил по купальникам, именно топлес на некоторых из них может стать причиной для штрафа или даже ареста. Такое решение закреплено в местных нормах порядка, основанных на моральной основе. Если вы решите снять верх купальника, лучше убедиться, что на этом пляже это можно.

В Бразилии нельзя использовать рептилий в религиозных или духовных практиках. Закон был введен для защиты животных от жестокого обращения и для предотвращения злоупотребления ими в ритуальных целях. Это означает, что даже если рептилии являются частью традиционных церемоний, они подлежат запрету. Если нарушить этот закон, можно получить штраф или наказание в виде заключения.

В Бразилии существует закон, запрещающий охоту с транспортных средств, за исключением очень специфических случаев, например, охоты на китов. Это правило было введено в целях обеспечения безопасности и сохранения природы. Охота с транспортного средства может привести к штрафу или даже тюремному заключению, если оно осуществляется незаконно. Это одна из инициатив, направленных на борьбу с браконьерством и поддержание экологического баланса в стране.

В Бразилии также существует закон, запрещающий продажу окрашенных птенцов, утят или других окрашенных животных. Это правило было введено для того, чтобы оградить животных от вредных практик. Покраска животных не только жестока к ним, но и может быть вредна для их здоровья. Нарушители этого закона могут быть оштрафованы или даже приговорены к заключению.

Напомним: портал "Комментарий" писал об удивительных запретах в Германии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости