Американец, побывавший во всех странах мира, рассказал о впечатлениях от Украины

Майкл Зервос путешествовал по всем странам мира

Американский путешественник Майкл Зервос вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, наиболее быстро посетивший все 195 стран мира, признанных ООН. На осуществление этой мечты Зервосу понадобилось всего 499 дней. Также в списке путешественника была Украина, куда он приехал во время рождественских праздников.

115 страной, которую посетил Майкл Зервос, была Украина. Американец побывал во Львове и поделился своими наблюдениями об Украине. Путешественник объясняет, что хоть он не военный журналист, но успел побывать в десятках стран, где идет война. По его словам, Львов, на первый взгляд, кажется спокойным и мирным местом, однако некоторые вещи указывают на существование войны в стране.

"Приехав во Львов, вы можете подумать, что все так, как должно быть, потому что не видите боев. Украинцы ходят в оперу, бары, торговые центры, рестораны, парки и фотографируются с Сантой. Потом вы смотрите немного внимательнее. Постоянные отключения электроэнергии и отсутствие туристов. Еженедельные похоронные процессии и меланхолические лица. Очень трудно не заметить фотографий погибших", – говорит Зервос.

Во время своей поездки Майкл Зервос реализовал еще один проект под названием "Проект Космос". В нем путешественник в каждой стране спрашивал людей о самом счастливом моменте их жизни.

По его словам, приехать в Украину и спрашивать о счастье может показаться плохой идеей, однако после встречи с людьми, которых коснулась война, он изменил это мнение. Зеврос объясняет, что, возможно, есть те, кому нужно скучать во тьме, однако также существует противоположное стремление к нормальности и надежде.

Вопрос о счастье Майкл Зервос задал украинской актрисе Римме Зюбиной.

"Я осознаю, сколько людей, которые могли бы жить, очень рано погибли. А если мне дано прожить дальше, то я должна, и за себя, и за них. Возможно ощущение счастья сейчас острее, потому что раньше что-то откладывалось на потом, а теперь ты понимаешь — надо жить здесь и сейчас", — сказала Зюбина.

Подобное мнение также высказал другой украинский актер Олег Пригода.

"Для меня счастье – это, пожалуй, утренний кофе. Возможно, это для кого-то повседневно, но для меня это очень ценно. Если я могу выпить кофе, значит я проснулся, я живу дальше. Значит я есть", — ответил Пригода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешественник, посетивший все страны мира, назвал лучшую.

Также "Комментарии" писали, что путешественники назвали самые худшие страны для посещений.