Американец, побывавший во всех странах мира, рассказал о впечатлениях от Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Майкл Зервос путешествовал по всем странам мира
Американский путешественник Майкл Зервос вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, наиболее быстро посетивший все 195 стран мира, признанных ООН. На осуществление этой мечты Зервосу понадобилось всего 499 дней. Также в списке путешественника была Украина, куда он приехал во время рождественских праздников.
115 страной, которую посетил Майкл Зервос, была Украина. Американец побывал во Львове и поделился своими наблюдениями об Украине. Путешественник объясняет, что хоть он не военный журналист, но успел побывать в десятках стран, где идет война. По его словам, Львов, на первый взгляд, кажется спокойным и мирным местом, однако некоторые вещи указывают на существование войны в стране.
Во время своей поездки Майкл Зервос реализовал еще один проект под названием "Проект Космос". В нем путешественник в каждой стране спрашивал людей о самом счастливом моменте их жизни.
По его словам, приехать в Украину и спрашивать о счастье может показаться плохой идеей, однако после встречи с людьми, которых коснулась война, он изменил это мнение. Зеврос объясняет, что, возможно, есть те, кому нужно скучать во тьме, однако также существует противоположное стремление к нормальности и надежде.
Вопрос о счастье Майкл Зервос задал украинской актрисе Римме Зюбиной.
Подобное мнение также высказал другой украинский актер Олег Пригода.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешественник, посетивший все страны мира, назвал лучшую.
Также "Комментарии" писали, что путешественники назвали самые худшие страны для посещений.
Новости